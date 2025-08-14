Исторический дом в Ираке, где много лет прожила британская автор детективов Агата Кристи, находится в запущенном состоянии. Местные власти заявили, что намерены его спасти.

Жилье расположено в Багдаде. Там писательница жила вместе со своим вторым мужем, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Yle.

Как выглядит дом, где жила Агата Кристи?

Агата Кристи прожила в Ираке почти 13 лет, ведь ее второй муж работал археологом в разных частях Ближнего Востока. Впервые в Ирак она приехала в 1930 году, где они и познакомились.

Интересно, что избранник был моложе ее почти на четырнадцать лет. Поэтому Агате Кристи даже приписывают высказывание, что для археолога женщина должна быть значительно старше. Мол, чем она старше, тем больше ее ценность.



Дом, в котором жила Агата Кристи / Фото AOP

К сожалению, резиденция писательницы уже годами находится в запущенном состоянии. Чтобы жилье такой известной писательницы окончательно не развалилось, власти Багдада инициировали его реконструкцию.

Иракский историк Адиль Ардави рассказал, что сейчас в Ираке продолжаются дебаты по восстановлению дома с целью сохранения наследия писательницы.

Если будет налажено сотрудничество между посольством Великобритании в Багдаде и иракскими властями, дом можно будет превратить в музей,

– сказал историк.



Дом известной писательницы просто разваливается / Фото AA

Интересно, что Агата Кристи имела не одну резиденцию в Ираке. Другая была расположена на окраине древнего города Нимруд. Однако она была полностью уничтожена еще в 2014 году.