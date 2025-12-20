Анатолий Анатолич и Юла показали свой дом за Киевом: сколько они потратили на дом

Украинский ведущий Анатолий Анатолич и топпиарщица и продюсер Юла показали, как выглядит его дом изнутри. Вместе с семьей шоумен живет под Киевом. До этого семья жила в арендованных квартирах в столице.

В проекте "По домам" от Люкс ФМ Анатолий Анатолич вместе с женой Юлой показал свой дом. О том, какой он, рассказывает 24 Канал.

Почему семья решила отказаться от аренды?

Жена ведущего Юла признается, что из-за аренды им приходилось часто переезжать. К тому же платили они в долларах, а резкий скачок курса сделал проживание слишком дорогим. В конце концов супруги решили продать все, что имело, и купить собственное жилье.

Сначала они искали квартиру, но вариантов в пределах бюджета не нашли. Во время просмотров им неожиданно показали дом – цена и локация устроили, поэтому супруги решились на покупку, хотя раньше о доме не задумывались.

Каким был дом на момент покупки и как его изменили впоследствии?

Дом приобрели в 2015 году за 150 тысяч долларов. Расположен он в Вышгороде. Его площадь составляла 150 квадратных метров, впоследствии достроили террасу еще на 20 квадратов.

Пространство и ремонт полностью устраивали семью, пока в семье не родился третий ребенок.

С появлением третьей дочери дом стал тесным, ведь подросткам было нужно личное пространство. Супруги решили перепланировать дом и добавить еще одну спальню. В результате ремонт охватил почти весь дом.

Сначала семья планировала потратить на ремонт 25 – 30 тысяч долларов, однако сумма выросла почти вдвое. В целом обновление дома обошлось примерно в 60 тысяч долларов, и даже пришлось занимать средства. Без изменений осталась только спальня супругов.

К слову, согласно данным OLX на 20 декабря, самые дешевые дома в Вышгороде продают за 760 тысяч гривен, самые дорогие – за 150 – 200 миллионов гривен.

Как живут Анатолий Анатолич и Юла: смотрите видео

Что известно о домах других украинских знаменитостей?

Актриса и звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук живет в квартире в селе Белогородка на Киевщине площадью 63 квадратных метра, которую приобрела за 90 тысяч долларов. После покупки супруги инвестировали значительные средства в ремонт, дополнительно укрепив стены металлом и штукатуркой, поэтому актриса в шутку называет свое жилье "бункером".

Продюсер Владимир Завадюк с начала полномасштабной войны арендует двухэтажную квартиру в центре Киева, за которую платит более 1 000 долларов в месяц, но точной суммы не называет. Собственное жилье он пока не покупает, ведь предпочитает инвестиции в обучение, бизнес и развитие. Главным преимуществом квартиры продюсер называет террасу с видом на Подол.