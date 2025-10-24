Продается имение бывшего главы налоговой: как выглядит жилье за 3,5 миллиона долларов

Во Львове на улице Вячеслава Липинского выставили на продажу один из самых дорогих домов города. За 3,5 миллиона долларов покупатель получит частную резиденцию с элегантной архитектурой и собственной сауной.

Общая площадь двухэтажного дома – 780 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Как выглядит самый дорогой дом Львова?

Конструкция здания – кирпичная кладка, монолитные перекрытия и глубокий фундамент. В доме два этажа, подвальный уровень и чердак.

Архитектура выдержана в европейском стиле с элементами неоклассицизма: каменный фасад с декоративной лепниной, панорамные окна и террасы, выходящие в частный сад.

На первом этаже расположена просторная гостиная с камином и высокими потолками, кухня-столовая с выходом на террасу, гостевая комната и санузел. На втором – несколько спален с собственными ванными комнатами и гардеробами. В подвале – прачечная, технические помещения и сауна рядом с гаражом.

Интерьер оформлен в светлых пастельных тонах. Пол украшает дубовый паркет, на второй этаж сделана мраморная лестница. Мебель в имении – итальянская, выполнена в дворцовом стиле. Кухня оборудована современной техникой, бойлером на 300 литров, системой очистки воды и газовым котлом мощностью 48 кВт. Есть резервный бак на 1000 литров для автономного водоснабжения.

Прилегающая территория – более 20 соток – имеет аккуратно обустроенный сад, зону барбекю и террасу для отдыха. Участок огражден живой изгородью, есть система полива и ландшафтное освещение. Гараж рассчитан на два автомобиля и имеет внутренний проход к дому.

Где расположен и кто владелец?

Дом расположен в престижном районе на улице Липинского – всего в нескольких минутах от центра Львова. Это тихая, зеленая местность с удобной инфраструктурой: рядом школы, торговые центры, рестораны и спортивные клубы.

По данным YouControl, недвижимость зарегистрирована на предпринимательницу Нину Горват, которая занимается оптовой торговлей одеждой и обувью. Ее зять, Иван Гилета, бывший руководитель налоговой службы и таможни во Львовской области, осенью 2024 года стал совладельцем – на него переоформили половину дома.

Кто еще продает роскошное имение?