Продается имение бывшего главы налоговой: как выглядит жилье за 3,5 миллиона долларов
- Во Львове выставлен на продажу один из самых дорогих домов за 3,5 миллиона долларов, с площадью 780 квадратных метров и собственной сауной.
- Имение расположено в престижном районе на улице Липинского, 23, и принадлежит предпринимательнице Нине Горват, совладельцем которого является ее зять Иван Гилета.
Во Львове на улице Вячеслава Липинского выставили на продажу один из самых дорогих домов города. За 3,5 миллиона долларов покупатель получит частную резиденцию с элегантной архитектурой и собственной сауной.
Общая площадь двухэтажного дома – 780 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.
Как выглядит самый дорогой дом Львова?
Конструкция здания – кирпичная кладка, монолитные перекрытия и глубокий фундамент. В доме два этажа, подвальный уровень и чердак.
Архитектура выдержана в европейском стиле с элементами неоклассицизма: каменный фасад с декоративной лепниной, панорамные окна и террасы, выходящие в частный сад.
На первом этаже расположена просторная гостиная с камином и высокими потолками, кухня-столовая с выходом на террасу, гостевая комната и санузел. На втором – несколько спален с собственными ванными комнатами и гардеробами. В подвале – прачечная, технические помещения и сауна рядом с гаражом.
Интерьер оформлен в светлых пастельных тонах. Пол украшает дубовый паркет, на второй этаж сделана мраморная лестница. Мебель в имении – итальянская, выполнена в дворцовом стиле. Кухня оборудована современной техникой, бойлером на 300 литров, системой очистки воды и газовым котлом мощностью 48 кВт. Есть резервный бак на 1000 литров для автономного водоснабжения.
Прилегающая территория – более 20 соток – имеет аккуратно обустроенный сад, зону барбекю и террасу для отдыха. Участок огражден живой изгородью, есть система полива и ландшафтное освещение. Гараж рассчитан на два автомобиля и имеет внутренний проход к дому.
Где расположен и кто владелец?
Дом расположен в престижном районе на улице Липинского – всего в нескольких минутах от центра Львова. Это тихая, зеленая местность с удобной инфраструктурой: рядом школы, торговые центры, рестораны и спортивные клубы.
По данным YouControl, недвижимость зарегистрирована на предпринимательницу Нину Горват, которая занимается оптовой торговлей одеждой и обувью. Ее зять, Иван Гилета, бывший руководитель налоговой службы и таможни во Львовской области, осенью 2024 года стал совладельцем – на него переоформили половину дома.
Кто еще продает роскошное имение?
Имение стоимостью 4 миллиона долларов, выставлено на продажу. Объявление разместила представительница компании на своей странице OLX.
Дом площадью 850 квадратных метров имеет собственный причал, SPA-зону, крытый бассейн и гараж на три автомобиля. Ранее элитная недвижимость принадлежала семье Гладковского, экс-заместителя СНБО.