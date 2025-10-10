Как выглядит дом?

Представительница специализируется на продажах элитной недвижимости, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Михаила Ткача, передает 24 Канал.

Двухэтажный особняк площадью 850 квадратных метров расположен в Конча-Заспе под Киевом, в элитном коттеджном комплексе "Золотые Ворота". Общая площадь участка составляет 2 400 квадратных метров.

Как отмечается в объявлении, дом имеет все необходимое для комфортного проживания: он меблирован и оснащен бытовой техникой.

Просторная гостиная, объединенная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, гостевая спальня, домашний кинотеатр, зимний сад, три санузла, SPA-зона с сауной и крытым бассейном, гараж на три автомобиля, прачечная и комната для персонала расположены на первом этаже.

На втором – главная спальня с гардеробной и санузлом, две дополнительные спальни с отдельными гардеробными, кабинет-библиотека. Также здесь есть жилой блок для персонала.

Особое преимущество этого владения – отдельная летняя зона с террасой, собственным причалом и выходом к воде, что делает это место идеальным для комфортной жизни и отдыха,

– отмечается в объявлении.

Заметьте! На территории также есть выход к озеру и ландшафтный дизайн.

Что известно Гладковского?

Представители организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" в 2019 году пикетировали дом Игоря Гладковского, сына отстраненного от должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом тогда сообщали СМИ.

Олег Гладковский (Свинарчук) - украинский бизнесмен и бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он стал известным после журналистских расследований о возможных злоупотреблениях в оборонной сфере, в результате чего был уволен с должности и попал под следствие.

Заметьте! 26 февраля 2019 года, тогдашний президент Украины Петр Порошенко приостановил полномочия Гладковского, а 4 марта 2019 года уволил его с должности первого заместителя секретаря СНБО.

