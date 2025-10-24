Продається маєток колишнього очільника податкової: як виглядає житло за 3,5 мільйона доларів

У Львові на вулиці В'ячеслава Липинського виставили на продаж один із найдорожчих будинків міста. За 3,5 мільйона доларів покупець отримає приватну резиденцію з елегантною архітектурою та власною сауною.

Загальна площа двоповерхового будинку – 780 квадратних метрів, пише 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Який вигляд має найдорожчий будинок Львова?

Конструкція будівлі – цегляна кладка, монолітні перекриття та глибокий фундамент. У будинку два поверхи, підвальний рівень і горище.

Архітектура витримана в європейському стилі з елементами неокласицизму: кам'яний фасад із декоративною ліпниною, панорамні вікна й тераси, що виходять у приватний сад.

На першому поверсі розташована простора вітальня з каміном і високими стелями, кухня-їдальня з виходом на терасу, гостьова кімната та санвузол. На другому – кілька спалень із власними ванними кімнатами й гардеробами. У підвалі – пральня, технічні приміщення та сауна поруч із гаражем.

Інтер'єр оформлено у світлих пастельних тонах. Підлогу прикрашає дубовий паркет, на другий поверх зроблені мармурові сходи. Меблі у маєтку – італійські, виконані у палацовому стилі. Кухня обладнана сучасною технікою, бойлером на 300 літрів, системою очищення води та газовим котлом потужністю 48 кВт. Є резервний бак на 1000 літрів для автономного водопостачання.

Прилегла територія – понад 20 соток – має охайно облаштований сад, зону барбекю та терасу для відпочинку. Ділянка огороджена живоплотом, є система поливу та ландшафтне освітлення. Гараж розрахований на два автомобілі й має внутрішній прохід до будинку.

Де розташований та хто власник?

Будинок розташований у престижному районі на вулиці Липинського – лише за кілька хвилин від центру Львова. Це тиха, зелена місцевість зі зручною інфраструктурою: поруч школи, торгові центри, ресторани та спортивні клуби.

За даними YouControl, нерухомість зареєстрована на підприємницю Ніну Горват, яка займається оптовою торгівлею одягом і взуттям. Її зять, Іван Гілета, колишній керівник податкової служби та митниці у Львівській області, восени 2024 року став співвласником – на нього переоформили половину будинку.

Хто ще продає розкішний маєток?