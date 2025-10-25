Есть даже собственное укрытие: как выглядит дом Илоны Гвоздевой под Киевом

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева показала загородный дом под Киевом, который вместе с мужем построила собственноручно – буквально с нуля. Стоимость дома уже превысила 200 тысяч долларов, хотя ремонтные работы еще продолжаются.

Звездная семья живет за пределами столицы. По словам Илоны, работа в шумном городе истощает, поэтому дома она стремится к спокойствию и гармонии. Свое уютное пространство танцовщица показала в программе "По домам" на Люкс ФМ. Детали рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Блогерша провела экскурсию по своему дому: люди поражены тем, что увидели

Как дом строили буквально с нуля?

Супруги начали строительство на участке, который приобрели еще до 2021 года. После начала полномасштабного вторжения семья колебалась, продолжать ли проект. Илона с детьми некоторое время находилась в Италии, тогда как ее муж Иван Хомячук остался в Украине и весной даже посадил газон. Именно этот момент стал для Илоны знаком, что это – их дом, и нужно завершать строительство. Процесс настолько увлек Ивана, что он даже задумывался о создании собственной строительной компании.

Дом площадью 230 квадратных метров (без учета террасы) обошлась супругам минимум в 200 тысяч долларов, хотя окончательная сумма еще неизвестна, ведь ремонт до сих пор продолжается.

В доме продумано пространство для каждого члена семьи: отдельные комнаты имеют сын Доминик и дочь Валерия (у нее даже есть собственная гардеробная). Также там есть гостевая спальня, комната для домашних любимцев и собственное укрытие.

Так выглядит дом Илоны Гвоздевой / Фото "Люкс ФМ"

Почему няня детей танцовщицы живет с ними?

Вместе с семьей живет няня, которая имеет отдельную комнату в доме. Гвоздева отмечает, что это не роскошь, а необходимость для сохранения гармонии в семье. По ее словам, это недешево, но ценно. Ведь няня для них – полноценный член семьи. Женщина спокойна, потому что знает, что дети ухоженные, накормлены и в безопасности. И самое важное – они с мужем имеют время друг для друга.

Дом Илоны Гвоздевой: смотрите видео

Справка. Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева родилась 5 августа 1988 года в селе Останино, что в Крыму. Она получила известность благодаря участию в телевизионных талант-шоу, а настоящее признание пришло после победы в 2018 году в проекте "Танцы со звездами", где ее партнером был Игорь Ласточкин. Илона замужем за бизнесменом Иваном Хомячуком. Супруги вместе уже более 15 лет и воспитывают двоих детей – дочь Валерию и сына Доминика.

Что известно о домах других известных украинцев?

Писательница Ирена Карпа показала свою киевскую квартиру площадью 53 квадратных метра, за которую заплатила 103 тысячи долларов. Интерьер напоминает арт-пространство – с винтажной мебелью и вещами, привезенными из путешествий. Среди самых интересных деталей – старинный чемодан и испанские двери.

Телеведущая Оксана Гутцайт живет с семьей в двухэтажном доме под Киевом, который возводили с нуля. В их доме есть сад, бассейн и просторный двор, а также все необходимое на случай отключений электроэнергии. Семья живет там уже более 16 лет.

А ведущий Слава Соломка проживает на Оболони в квартире площадью примерно 56 квадратов, которую получил в наследство. Жильем он доволен и не планирует переезжать – ремонт сделал в 2016 году, полностью обустроив дом под себя.