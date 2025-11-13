Дом Кевина из "Один дома": как сейчас выглядит дом Маккалистеров

Несмотря на все обновления, легендарный дом из известного фильма "Один дома" остается узнаваемым символом рождественского настроения. Именно здесь начинается история о сообразительном мальчике, который защищал свой дом от грабителей.

Дом соединил в себе историю фильма со знакомыми каждому элементами и современный комфорт, характерный для дома 21 века, пишет 24 канал со ссылкой на House & Garden.

Где расположен дом?

Известное помещение находится в городе Виннетка, штат Иллинойс. Это уютный пригород расположен недалеко от Чикаго. Городок всегда славился спокойной атмосферой и ухоженными улицами.

Нашел этот дом для фильма режиссер Крис Коламбус. На поиск идеального дома он потратил несколько недель.

Нам нужно было подобрать дом, который бы подходил для трюков, а также, который был бы визуально привлекательным, теплым и одновременно угрожающим,

– отмечает режиссер.

Как выглядит дом сейчас?

За последние несколько лет дом претерпел значительные изменения, пишет USA Today. Во время масштабной реконструкции его площадь почти удвоили, теперь она составляет 846 квадратных метров.

Лестница в доме / Фото Zillow

В доме пять спален, шесть ванных комнат, две прачечные, тренажерный зал, домашний кинотеатр и даже крытая спортивная площадка с тремя баскетбольными кольцами.

Интерьер выполнен в современном минималистическом стиле – черно-белые цвета и простые формы. Планировку сделали открытой, а кухню объединили с гостиной.

Современный интерьер в доме из фильма / Фото Zillow

Просторная солнечная гостиная с трехметровыми кессонными потолками открывает вид на задний двор. А жуткий подвал из фильма "Один дома", который пугал Кевина, превратился в полноценную зону отдыха с баром и домашним кинотеатром.

Домашний кинотеатр / Фото Zillow

Светлый деревянный паркет заменил темно-красные ковры, а вместо цветастых обоев – гладкие белые стены с декоративной лепниной.

Интересно! Самый узнаваемый элемент – величественное фойе с лестницей осталось неизменным, что добавляет аутентичности помещению. Теперь эта лестница стала еще эффектнее благодаря деревянным перилам и светлым оттенкам стен.

Фойе в доме из фильма "Один дома" / Фото Zillow

Когда продали и сколько стоил дом?