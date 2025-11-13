Будинок Кевіна з "Сам удома": як зараз виглядає оселя Маккалістерів

Попри всі оновлення, легендарний будинок з відомого фільму "Сам удома" залишається впізнаваним символом різдвяного настрою. Саме тут розпочинається історія про кмітливого хлопчика, який захищав свій дім від грабіжників.

Будинок поєднав у собі історію фільму зі знайомими кожному елементами та сучасний комфорт, характерний для будинку 21 століття, пише 24 канал з посиланням на House & Garden.

Де розташований будинок?

Відоме помешкання знаходиться у місті Віннетка, штат Іллінойс. Це затишне передмістя розташоване неподалік Чикаго. Містечко завжди славилося спокійною атмосферою та доглянутими вулицями.

Знайшов цей будинок для фільму режисер Кріс Коламбус. На пошук ідеального будинку він витратив кілька тижнів.

Нам потрібно було підібрати будинок, який би підходив для трюків, а також, який був би візуально привабливим, теплим і водночас загрозливим,

– зазначає режисер.

Як виглядає будинок зараз?

За останні декілька років будинок зазнав значних змін, пише USA Today. Під час масштабної реконструкції його площу майже подвоїли, тепер вона становить 846 квадратних метрів.

Сходи у будинку / Фото Zillow

У будинку п'ять спалень, шість ванних кімнат, дві пральні, тренажерний зал, домашній кінотеатр та навіть критий спортивний майданчик із трьома баскетбольними кільцями.

Інтер'єр виконано у сучасному мінімалістичному стилі – чорно-білі кольори та прості форми. Планування зробили відкритим, а кухню поєднали з вітальнею.

Сучасний інтер'єр у будинку з фільму / Фото Zillow

Простора сонячна вітальня з триметровими кесонними стелями відкриває вид на задній двір. А моторошний підвал з фільму "Сам удома", який лякав Кевіна, перетворився на повноцінну зону відпочинку з баром та домашнім кінотеатром.

Домашній кінотеатр / Фото Zillow

Світлий дерев'яний паркет замінив темно-червоні килими, а замість квітчастих шпалер – гладкі білі стіни з декоративною ліпниною.

Цікаво! Найвпізнаваніший елемент – величне фоє зі сходами залишилося незмінним, що додає автентичності приміщенню. Тепер ці сходи стали ще ефектнішими завдяки дерев'яним поручням і світлим відтінкам стін.

Фоє у будинку з фільму "Сам удома" / Фото Zillow

Коли продали та скільки коштував будинок?