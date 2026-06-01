Одно из старейших сооружений Чернигова: что планируют сделать с 300-летним Домом Мазепы

В Чернигове хотят отреставрировать Полковую канцелярию, известную как Дом Мазепы. Памятнику более 300 лет, а после обследования специалисты заявили, что он требует срочных действий для сохранения.

Что планируют сделать с 300-летним памятником в Чернигове?

Главным объектом, который осмотрела комиссия по охране культурного наследия, стала Полковая канцелярия, пишет "Время Черниговское".

Смотрите также 222-летний дом получил вторую жизнь: как старинный особняк превратили в роскошное жилье

По словам специалистов, дом требует срочных решений для сохранения. В то же время его хотят не просто спасти, но и открыть для посетителей как исторический памятник культуры.

Интересно! История сооружения охватывает несколько веков. В свое время дом принадлежал черниговскому полковнику Якову Лизогубу, а позже – гетману Ивану Мазепе. В 18 веке здесь работала канцелярия Черниговского казацкого полка. Впоследствии в здании размещался архив, а ныне здесь хранятся фонды Черниговского областного исторического музея.

В заповеднике "Чернигов древний" уже обсуждают, каким может быть будущее памятника. Вместе с Министерством культуры здесь планируют сначала исследовать здание, а затем подготовить проект реставрации. Также в заповеднике рассматривают возможность создания музея Гетманщины или Ивана Мазепы.

Генеральный директор заповедника Наталья Реброва считает, что здание эпохи Гетманщины могло бы рассказывать именно об этом периоде украинской истории. По ее словам, музей мог бы быть посвящен Гетманщине и роли Черниговского полка. В то же время до конкретных решений еще далеко, ведь пока существует только сама идея будущего музея.

Понимаем, что война, сложно, но дом сам о себе говорит, что нуждается в помощи. Ему 300 лет, он никогда не реставрировался,

– рассказывает Наталья Реброва.

Впрочем, есть и другая проблема. Сейчас в Полковой канцелярии работает фондохранилище Черниговского областного исторического музея. Здесь хранятся более 20 тысяч экспонатов. В музее поддерживают идею реставрации, но отмечают: перед началом работ коллекцию придется перевезти в другое помещение с надлежащими условиями для хранения и охраны музейных предметов.

Как в Черкасской области женщина восстанавливает старые мазанки?

В селе Липлявое на Черкасщине старые дома-мазанки не сносят, а возвращают к жизни, сохраняя их первоначальный вид. С заброшенной сельской хаты за более чем два десятилетия выросло целое пространство, где восстановленные здания уже принимают гостей.

Проект превратился в этнокомплекс "Бабушкина хатка". Сейчас он объединяет пять домов в Липлявом, а также старую мельницу в Прохоровке и еще два дома в Степанцах. Один из домов в Степанцах планируют перевезти, чтобы сохранить его от разрушения.