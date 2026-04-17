Как появилась идея восстановления мазанки?

Более 20 лет назад отец Анны Сухобрус приобрел старую мазанку в Липлявом, рассказывает издание "18000".

Бывшие владельцы долго не соглашались на продажу, ведь переживали, что дом снесут. Соглашение удалось заключить только после обещания сохранить дом без радикальных перестроек.

Сначала семья использовала его как дачу и приезжала туда изредка, преимущественно летом. Сама Анна восприняла эту покупку без энтузиазма, поскольку ожидала современный дом для отдыха. В то же время интерес к сельской жизни у нее сформировался еще в детстве из-за историй друзей о каникулах в селах.

Я себе представляла село местом, где дети круглосуточно ничего не делают – только гуляют на природе, а дома появляются только поесть и переночевать. Я тогда и понятия не имела, что у сельских детей была еще куча обязанностей. В моем воображении это были суперсвободные и счастливые люди,

– вспоминает Анна.

Как один дом превратился в целый комплекс?

Переломным периодом стала пандемия, когда появилась возможность дольше жить в селе. Именно тогда возникла идея создать пространство, в котором люди могли бы почувствовать атмосферу "как у бабушки".

Дома в Черкасской области, которые восстанавливают / Фото Анны Сухобрус

Со временем проект превратился в этнокомплекс "Бабушкина хатка". Сейчас он объединяет пять домов в Липлявом, а также старую мельницу в Прохоровке и еще два дома в Степанцах. Один из домов в Степанцах планируют перевезти, чтобы сохранить его от разрушения.

Интересно! Самой старой хате в коллекции семьи Сухобрус более 140 лет, самой молодой – около 70, поэтому состояние объектов на момент покупки всегда неизвестно.

Как восстанавливают старые дома и что с ними делают?

Подход к восстановлению предусматривает максимальное сохранение аутентичного вида. Дома не перестраивают в современном стиле, а восстанавливают с учетом традиционной архитектуры.

Раньше я руками вообще ничего не делала. А сейчас – шлифую пол, мажу стены, все крашу. Например, в домике бабушки Фроси я сама шлифовала 30 квадратов пола. У меня колени были синие от того, что постоянно на них с этим станком. Ты приезжаешь домой вся в пыли, волосы от грязи как налакованные, а на следующий день тебе надо быть на важном мероприятии в Киеве. Это такой контраст ощущений, как будто живешь разными жизнями,

– рассказывает Анна.

Восстановленные мазанки используют как жилые пространства для гостей. Люди приезжают туда, чтобы пожить в сельской атмосфере и увидеть, как выглядит традиционное украинское жилье без современных изменений.

