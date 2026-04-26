Крошечный дом на острове среди пингвинов: почему его доставили вертолетом

Австралийская студия Align завершила проект Picnic Island Cabin –дома для отдыха на краю небольшого острова в Тасмании. Компактное сооружение создали так, чтобы оно не вредило природе.

Дом расположен на частном острове Пикник площадью всего один гектар всего один гектар, пишет Dezeen.

Смотрите также "1 650 окон": в Амстердаме построили дом, что ломает представление о жилье

Как выглядит дом на острове в Тасмании?

Дом площадью 40 квадратных метров стоит на южном побережье на поднятых опорах. Его сделали заранее и доставили вертолетом, чтобы не вредить природе острова.

Дом в Тасмании / Фото Dezeen

Внешне использовали эвкалиптовую древесину и темные металлические панели. Материалы хорошо выдерживают влажный морской воздух. Вход спрятали в углублении, поэтому он не привлекает лишнего внимания.

Сооружение состоит из трех частей с наклонной крышей. Такая форма повторяет линию горного хребта, который видно с острова, и помогает дому сливаться с природой.

К слову, территория работает как экокурорт и одновременно является местом обитания морских птиц и пингвинов, отмечают на сайте picnicisland. Поэтому кроме этого дома, на острове размещены еще две небольшие постройки.

Рядом обустроили открытую террасу для отдыха. Она соединена дорожкой с другими зданиями острова и пристанью.

Что внутри дома?

Внутри есть гостиная и обеденная зона с небольшой кухней, подвесным камином и местом для отдыха. Отдельно обустроили спальню с собственной ванной комнатой и техническое помещение.

Интерьер сделали светлым и простым, с деревянными элементами. Большие окна открывают виды на океан и горы и дают много естественного света.

Как выглядит дом в Тасмании изнутри / Фото Dezeen

Дом хорошо удерживает тепло и не пропускает холодный воздух. Для вентиляции предусмотрели систему, которая сохраняет тепло внутри, потому что ночи на острове могут быть холодными.

Кабина работает автономно. Она получает электроэнергию от солнечных панелей и использует дождевую воду, поэтому может функционировать без подключения к сетям.

Как выглядит дом в дюнах в Нидерландах?

На юге Нидерландов создали дом среди дюн, который максимально осторожно вписали в природный ландшафт. Его построили из отдельных частей, чтобы не нарушить требования заповедной территории и уменьшить влияние на окружающую среду.

Чтобы соблюсти эти требования, большую часть дома изготовили заранее. Отдельные части создали на заводе вместе с ванной комнатой, мебелью и встроенными кроватями, а уже на месте их собрали всего за один день.