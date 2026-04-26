Будинок розташований на приватному острові Пікнік площею лише один гектар, пише Dezeen.

Як виглядає будинок на острові в Тасманії?

Будинок площею 40 квадратних метрів стоїть на південному узбережжі на піднятих опорах. Його зробили заздалегідь і доставили гелікоптером, щоб не шкодити природі острова.

Будинок у Тасманії / Фото Dezeen

Зовні використали евкаліптову деревину та темні металеві панелі. Матеріали добре витримують вологе морське повітря. Вхід сховали у заглибленні, тому він не привертає зайвої уваги.

Споруда складається з трьох частин зі похилим дахом. Така форма повторює лінію гірського хребта, який видно з острова, і допомагає будинку зливатися з природою.

До слова, територія працює як екокурорт і водночас є місцем проживання морських птахів і пінгвінів, зазначають на сайті picnicisland. Тому крім цього будинку, на острові розміщені ще дві невеликі споруди.

Поруч облаштували відкриту терасу для відпочинку. Вона з'єднана доріжкою з іншими будівлями острова та пристанню.

Що всередині будинку?

Усередині є вітальня та обідня зона з невеликою кухнею, підвісним каміном і місцем для відпочинку. Окремо облаштували спальню з власною ванною кімнатою та технічне приміщення.

Інтер'єр зробили світлим і простим, із дерев'яними елементами. Великі вікна відкривають краєвиди на океан і гори та дають багато природного світла.

Як виглядає будинок у Тасманії зсередини / Фото Dezeen

Будинок добре утримує тепло і не пропускає холодне повітря. Для вентиляції передбачили систему, яка зберігає тепло всередині, бо ночі на острові можуть бути холодними.

Кабіна працює автономно. Вона отримує електроенергію від сонячних панелей і використовує дощову воду, тому може функціонувати без підключення до мереж.

Як виглядає будинок у дюнах в Нідерландах?

На півдні Нідерландів створили будинок серед дюн, який максимально обережно вписали в природний ландшафт. Його збудували з окремих частин, щоб не порушити вимоги заповідної території та зменшити вплив на довкілля.

Щоб дотриматися цих вимог, більшу частину будинку виготовили заздалегідь. Окремі частини створили на заводі разом із ванною кімнатою, меблями та вбудованими ліжками, а вже на місці їх зібрали всього за один день.