Журналистка и телеведущая Оксана Гутцайт провела экскурсию по своему уютному и одновременно изысканному двухэтажному дому в Киевской области. Дом, который построили с нуля, стал для звезды настоящим пространством комфорта.

Оксана Гутцайт живет в этом доме с семьей уже более 16 лет. Свое жилье она показала в рамках программы "По домам" на Люкс ФМ, информирует 24 Канал.

Как выглядит дом Оксаны Гутцайт?

Территорию, где сейчас стоит дом, супруги приобрели много лет назад. Сначала в их собственности был только участок площадью шесть соток. Впоследствии появилась возможность купить соседнюю территорию, и они воспользовались шансом, тем самым расширив свою территорию. Дом, в котором живет семья, строили с нуля.

Я уже настолько привыкла. Я уже такая сельская жительница. Меня уже в город не затянешь никак,

– говорит ведущая.

Дом имеет ухоженную территорию, на которой расположены сад, просторный двор и бассейн, что уже более десяти лет является семейным местом отдыха.

За ландшафт и уход территории частично отвечает наемный садовник, который приходит раз в месяц. Остальную часть работы семья выполняет собственноручно.

Сам дом с годами претерпел изменения – семья достроила новые помещения. У гостиной можно увидеть многочисленные спортивные награды мужа Оксаны – Вадима Гутцайта, олимпийского чемпиона 1992 года в командном зачете по фехтованию, президента НОК Украины, экс-министра молодежи и спорта. На полках – кубки, медали, фото с Олимпиад. Стены украшают семейные фотографии, портреты детей и снимки с близкими.

Одним из любимых мест в доме является гардеробная. Хотя часть вещей телеведущая хранит в коробках из-за пыли, она признается, что имеет идеальный порядок и четко знает, где что лежит. Среди любимых брендов – украинские дизайнеры, в частности Катя Сильченко и Виктория Адамская.

У кухне есть несколько кофемашин, кофемолка, и ежедневная чашка кофе после тренировки – это уже своего рода ритуал. Оксана откровенно говорит, что не является фанаткой готовки, но охотно готовит для родных или гостей. Раз в неделю в дом приходит помощница Ирина – она отвечает за глубокую уборку.

Вспомнила Оксана и сложный период 2022 года, когда из-за отключения электроэнергии пришлось перейти на бензиновый генератор. Теперь в доме есть резервные решения для чрезвычайных ситуаций, которые позволяют чувствовать себя безопасно даже в условиях нестабильности.

Что ведущая рассказала о своей семье?

Супруги вместе уже 24 года. У них двое детей: дочь Элина и сын Марк. Марк учится в девятом классе, увлекается футболом и много читает. Дочь Элина получила образование за рубежом, но решила вернуться в Киев и работать в ресторанном бизнесе.

Как выглядит роскошный дом Оксаны Гутцайт за Киевом: смотрите видео

Заметим, ранее Оксана Гутцайт на проекте "Кто знает?" поделилась главным правилом во время путешествий – не зацикливаться на конечной точке маршрута. Если что-то по дороге привлекает ее внимание, она без колебаний останавливается или меняет направление. Телеведущая отмечает, что путешествия часто полны неожиданных приключений. И именно способность отпустить контроль над ситуацией, чему она со временем научилась, помогает сделать отдых действительно незабываемым. Это еще один ее личный лайфхак.

