Самое мистическое сооружение Украины: что известно о доме с химерами

Дом с химерами в Киеве давно стал не только узнаваемой достопримечательностью, но и одним из самых загадочных сооружений Украины. Его необычный вид и городские легенды сделали это здание настоящим символом мистической архитектуры.

Чем особенный Дом с химерами в Киеве?

Сооружение возвели в 1901 – 1903 годах по проекту архитектора Владислава Городецкого. Оно расположено в Киеве на улице Банковой, 10, рассказывает 24 Канал.

Из-за сложного рельефа здание имеет разную этажность с разных сторон. Со стороны улицы это три этажа, а снизу оно выглядит значительно выше. Для начала 20 века это стало нестандартным решением.

Отдельная изюминка это отделка. Фасад и часть интерьеров украшают скульптуры животных, рыб, охотничьих трофеев и фантастических существ. Именно они и дали зданию название, хотя классических готических химер здесь на самом деле нет, отмечает "Локальная история".

Дом с химерами / Фото Википедия

Какие легенды связаны со зданием?

Вокруг дома годами появлялись годами мистические истории. Одна из самых известных рассказывает о якобы трагической гибели дочери архитектора, а само сооружение считают памятником, пишет "Ты Киев". Документальных подтверждений этому нет, однако легенда прочно закрепилась в городском фольклоре.

Другая популярная версия касается самой застройки склона. Мол, архитектор доказал, что даже на сложном участке можно возвести роскошный жилой дом. Есть и истории о финансовых трудностях автора, после которых он потерял это сооружение, что придало зданию еще более загадочной славы.

Какое назначение здание имеет сегодня?

Сегодня Дом с химерами не используется как обычный жилой дом. Сооружение служит официальной резиденцией Президента Украины для проведения протокольных встреч и государственных мероприятий.

Попасть внутрь свободно нельзя, поэтому для большинства людей здание остается загадкой. Именно закрытость и сочетание истории с необычной архитектурой и поддерживают его репутацию одного из самых мистических сооружений Киева.

Где расположен самый старый дом в Киеве?

Самый старый жилой дом Киева стоит в Подоле на Контрактовой площади, 7, и принадлежит к архитектуре конца 18 века. Сооружение сохранило аутентичные элементы несмотря на перестройки и имеет статус памятника местного значения.

Оно расположено внутри квартала, частично закрыто более поздними зданиями и заметно только из арки между соседними домами. Дом выдержал пожар 1811 года и дальше использовался как жилье.