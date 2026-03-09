Двести лет истории во дворе: в Британии продают дом с ветряной мельницей

В британской деревне продают необычный дом, рядом с которым стоит настоящая ветряная мельница. Сооружение работает и сейчас, а его механизмы до сих пор могут молоть муку, как и два века назад.

Как выглядит ветряная мельница, которую продают в Британии?

Ветряк построили еще в 1823 году, когда такие мельницы были важной частью местного хозяйства, пишет The Sun.

Здание имеет характерную для английских мельниц форму. Это высокая деревянная башня с коническим верхом и большими крыльями, которые вращаются от силы ветра. Мельница возвышается над окружающими полями и хорошо заметна издалека, поэтому давно стала узнаваемой местной достопримечательностью.

Сооружение имеет охранный статус как историческое здание. В течение последних десятилетий ее неоднократно восстанавливали, чтобы сохранить конструкцию и рабочие механизмы, пишет Auction House.

Что интересного можно увидеть внутри?

Во время восстановления мельницы обновили как внешние элементы, так и внутренний механизм. В 2000 году полностью заменили верхнюю часть здания. Позже установили новые лопасти и хвостовую часть, которые позволяют правильно ориентировать мельницу по направлению ветра.

Как выглядит ветряная мельница изнутри / Фото The Sun

Внутри оставили традиционные механизмы, которые использовались для помола зерна. Они могут работать от силы ветра, но при необходимости мельницу запускают и с помощью электрического двигателя. Благодаря этому она не просто декоративное сооружение.

Какой дом стоит рядом с мельницей?

Рядом с ветряной мельницей расположен викторианский коттедж. Это отдельный жилой дом, построенный рядом с мельницей и окруженный садом.

Дома, что продают вместе с мельницей / Фото The Sun

На первом этаже обустроены гостиная, столовая, кухня и ванная комната. Помещения имеют традиционную планировку с несколькими отдельными комнатами. На втором этаже расположены четыре спальни. Из окон открывается вид на сад и саму мельницу.

На участке также есть две хозяйственные постройки. Одна из них может стать студией или мастерской после получения разрешения на перестройку. Другая уже используется как мастерская и имеет электроснабжение.

