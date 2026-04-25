"1 650 окон": в Амстердаме построили дом, ломающий представление о жилье

В Амстердаме появился необычный жилой дом, фасад которого состоит из стеклянных блоков и насчитывает более 1650 "окон". Несмотря на узкую форму, он сочетает пространство, свет и приватность в неожиданно комфортном формате.

Как выглядит дом с "1 650 окнами" и где его построили?

В Амстердаме семья с двумя детьми реализовала необычный жилой проект – узкий пятиэтажный дом с фасадом из стеклянных блоков. Об этом рассказали в архитектурной студии Studioninedots.

Именно благодаря стеклянным блокам архитекторы шутливо говорят о "более 1 650 окон". Проект получил название Light House – "Дом света". Дом расположен в районе Сентрюмейланд – одном из островов искусственного архипелага IJburg.

Как пишет "Небоскреб", эта территория отличается особым подходом к застройке: здесь преобладает формат "самостроя", когда жители самостоятельно покупают участки, выбирают концепцию будущего жилья и сотрудничают с архитекторами без участия девелоперов.

Такой подход позволяет создавать более экспериментальную и индивидуализированную архитектуру, отличающуюся от типовых девелоперских проектов и формирует новую городскую идентичность районов.

Что внутри и почему стеклоблоки стали ключевым решением?

Общая площадь дома составляет 257 квадратных метров. Дом имеет 5 этажей, каждый из которых выполняет отдельную функцию в пределах единого открытого пространства.

На первом уровне обустроено открытое пространство с гостиной, кухней и столовой, которое дополняет двухэтажный атриум. Одной из самых необычных деталей интерьера стало дерево, растущее прямо внутри дома.

Над кухней обустроили дополнительную зону, которую можно использовать для отдыха, чтения, занятий йогой или просмотра фильмов. Верхний этаж отведен под общее семейное пространство: здесь есть высокие арочные окна и выход на террасу с видом на озеро.

Такой вид имеет дом / Фото Studioninedots

Стеклоблоки стали ключевым элементом не только с эстетической, но и с функциональной точки зрения. Они активно пропускают дневной свет, одновременно мягко его рассеивают и не обеспечивают полной прозрачности, что позволяет сохранять приватность жителей.

По словам архитекторов, такие материалы позволяют уменьшить потребность в искусственном освещении днем и одновременно избежать эффекта "аквариума", когда жилье полностью просматривается извне.

Именно поэтому этот материал сегодня, как говорится в публикации ArchDaily, дизайнеры считают одним из заметных трендов в архитектуре и дизайне интерьера.

Эксперты объясняют популярность стеклоблоков сочетанием сразу нескольких факторов: энергоэффективности, мягкого естественного освещения и способности создавать визуально легкие, но изолированные пространства.

Где еще реализовали такой подход?

Похожий подход к использованию стеклянных блоков уже применяли и в городе Гент. Как говорится на Dezeen, в этом бельгийском городе построили трехэтажный дом на узком участке между другими зданиями, где из-за ограничений с окнами применили двухслойный фасад из стеклоблоков для лучшего освещения.

Пространство организовали по "перевернутому" принципу – спальни внизу, а кухня и гостиная наверху, а фасад сочетает стекло и терракоту, что позволяет зданию одновременно отличаться и гармонично вписываться в окружение.

Этот кейс демонстрирует, что стеклоблоки все чаще используют не только как декоративный элемент, а как полноценный инструмент работы со светом в сложных городских условиях.

Что известно о других интересных домах?

В Великобритании построили дом из земли без использования цемента, применив смесь глины, гравия и воды. Материалы для строительства частично получили прямо с участка и после демонтажа старых сооружений, что позволило минимизировать внешние ресурсы. Проект стал одним из крупнейших экспериментов такого типа в стране и доказывает, что дом может выдерживать погодные условия без традиционных материалов.

В Бразилии вблизи Сан-Паулу возвели дом Casa Colmeia с уникальной деревянной крышей в виде сетки, которая объединяет интерьеры и террасы в единое пространство. Резиденцию площадью около 1 600 квадратных метров расположили на склоне и спроектировали Г-образной, чтобы вписать ее в рельеф и открыть виды на природу. Пространство организовано на нескольких уровнях с разделением на функциональные зоны, а свет попадает внутрь через отверстия в конструкции крыши и большие стеклянные поверхности.