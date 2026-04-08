Где расположен дом и как его спроектировали?

Резиденцию построили в городе Порту-Фелис на лесистом участке со склоном, пишет Dezeen.

Смотрите также В Испании бесплатно отдают дома: что придется сделать взамен

Участок имеет трапециевидную форму и выходит на юг, что затрудняет планирование жилья. Архитекторы из студии Sabella Arquitetura учли эти условия еще на старте.

Дом подняли на более высокую часть участка и сделали Г-образным. Так удалось вписать его в рельеф и одновременно открыть пространство в сторону пейзажа. Территорию вокруг разделили на два уровня, чтобы разграничить функциональные зоны.

Дом Casa Colmeia / Фото Dezeen

Площадь дома составляет 1600 квадратных метров. Пространство организовали на двух уровнях, которые переходят в тропические сады. Озеленение разработала студия Treliz Paisagismo. Оно создает тень и частично закрывает дом от солнца.

Это важно, ведь фасады имеют большие площади стекла. Дополнительно использовали ставни, внешние жалюзи и глубокий свес крыши.

Как выглядит дом и что есть внутри?

Основной акцент в доме – крыша из клееной древесины. Ее выполнили в виде сетки с шагом 90 на 90 сантиметров. Конструкция накрывает не только интерьеры, но и террасы, поэтому пространство воспринимается как единое целое.

В местах над внутренними дворами оставили отверстия для света. Через них в дом попадает мягкое дневное освещение.

Интерьер дома / Фото Dezeen

Деревянная конструкция крыши остается открытой в интерьере. Ее поддерживают тонкие стальные колонны. Вместе с камнем, деревом и открытым бетоном это формирует сдержанный, но выразительный вид пространства.

В одном крыле расположены спальни, в другом – большая гостиная, кухня и столовая. Их разделяют бетонные стены и камин. Из жилой зоны есть выход на террасу с бассейном. Оба крыла соединяет коридор, который проходит между двумя внутренними садами.

Бассейн и задний двор в доме / Фото Dezeen

Центральный атриум наполняет пространство светом, а рядом расположена лестница. На нижнем уровне обустроили гостевые комнаты, помещения для персонала, игровую комнату, сауну, спортзал и технические помещения.

Как выглядит черный дом в Мексике?