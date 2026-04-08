Де розташований будинок і як його спроєктували?

Резиденцію збудували у місті Порту-Феліс на лісистій ділянці зі схилом, пише Dezeen.

Ділянка має трапецієподібну форму і виходить на південь, що ускладнює планування житла. Архітектори зі студії Sabella Arquitetura врахували ці умови ще на старті.

Будинок підняли на вищу частину ділянки і зробили Г-подібним. Так вдалося вписати його у рельєф і водночас відкрити простір у бік краєвиду. Територію навколо поділили на два рівні, щоб розмежувати функціональні зони.

Будинок Casa Colmeia / Фото Dezeen

Площа будинку становить 1600 квадратних метрів. Простір організували на двох рівнях, які переходять у тропічні сади. Озеленення розробила студія Treliz Paisagismo. Воно створює тінь і частково закриває будинок від сонця.

Це важливо, адже фасади мають великі площі скла. Додатково використали віконниці, зовнішні жалюзі та глибокий звис даху.

Який вигляд має будинок і що є всередині?

Основний акцент у будинку – дах із клеєної деревини. Його виконали у вигляді сітки з кроком 90 на 90 сантиметрів. Конструкція накриває не лише інтер'єри, а й тераси, тому простір сприймається як єдине ціле.

У місцях над внутрішніми дворами залишили отвори для світла. Через них у будинок потрапляє м'яке денне освітлення.

Інтер'єр будинку / Фото Dezeen

Дерев'яна конструкція даху залишається відкритою в інтер'єрі. Її підтримують тонкі сталеві колони. Разом із каменем, деревом і відкритим бетоном це формує стриманий, але виразний вигляд простору.

В одному крилі розташовані спальні, в іншому – велика вітальня, кухня та їдальня. Їх розділяють бетонні стіни та камін. Із житлової зони є вихід на терасу з басейном. Обидва крила з'єднує коридор, який проходить між двома внутрішніми садами.

Басейн та задній двір у будинку / Фото Dezeen

Центральний атріум наповнює простір світлом, а поруч розташовані сходи. На нижньому рівні облаштували гостьові кімнати, приміщення для персоналу, ігрову кімнату, сауну, спортзал і технічні приміщення.

