Где расположено село и почему отдают дома бесплатно?

Село расположено в горной местности в Испании. Самое интересное, что сейчас в Аренильяс живет всего 40 человек, пишет Euro Weekly.

Смотрите также На Лазурном побережье не хватает квартир: цены достигли 6 тысяч евро за квадратный метр

В результате часть домов оставалась пустой, а местная жизнь постепенно угасала. Чтобы изменить ситуацию, местные власти вместе с Культурным обществом Аренильяс запустили программу восстановления села.

В рамках этой инициативы отремонтировали семь домов и подготовили их для новых жителей. Основная идея – не просто заселить пустые дома, а сформировать стабильную общину, которая сможет поддерживать жизнь в поселке в дальнейшем.

Отдельный акцент делают на качестве жизни. Село предлагают как альтернативу городской суеты – спокойную среду среди природы, где можно сосредоточиться на повседневной жизни без постоянного шума и нагрузки больших городов.

Какие условия предлагают и какие требования к желающим?

Новым жителям предоставляют бесплатное жилье и предлагают работу. Можно заниматься ремонтом и обслуживанием муниципальной недвижимости, работая каменщиком. Или управлять местным баром, который в поселке является центром социальной жизни.

От кандидатов ожидают готовности переехать в Аренильяс на постоянное проживание и приобщиться к жизни общества. Инициатива рассчитана на тех, кто готов не просто изменить дом, но и стать частью небольшого коллектива.

Интерес к программе уже превысил ожидания. Председатель Культурного объединения Аренильяс Родриго Гисмера сообщил, что менее чем за неделю поступило 116 заявок, сообщает Starlap. Среди желающих много тех, кто устал от городского ритма, а также людей, которые ищут новые возможности или хотят изменить образ жизни.

Сколько на самом деле может стоить дом за 1 евро в Европе?