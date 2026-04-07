Где расположен дом?

Дом расположен в городе Валье-де-Браво среди густого леса, пишет Dezeen.

Участок окружен деревьями, поэтому архитекторы сразу работали с естественной средой, а не против нее.

Сооружение имеет горизонтальную композицию и выполнено из черного пигментированного бетона. Благодаря этому оно повторяет тени деревьев и не привлекает лишнего внимания среди леса.

Дом из черного бетона в Мексике / Фото Dezeen

Проект формируют два объема, которые пересекаются и создают Х-образную структуру. Вход расположен с юга. К нему ведет длинная лестничная дорожка вдоль узкого водоема. В западном крыле расположены гостиная, кухня и столовая, в восточном – спальни.

Как выглядит Casa Mavra?

Дом получил название Casa Mavra – от греческого слова "черный". Его фасад построен на контрасте массивного черного бетона и открытых пространств со светом.

К комнатам ведут полуоткрытые коридоры. Они проходят через небольшие дворики, где растения прорастают сквозь отверстия в крышах и стенах, а свет попадает внутрь.

Коридоры в доме / Фото Dezeen

Одной из самых выразительных деталей является сплошная стена, которая поднимается вдоль подхода к дому, а пространство сопровождает звук воды, стекающей по лестнице,

– комментирует студия Taller Alberto Calleja, которая создала этот дом.

Далее эта стена переходит в наклонные крыши и формирует узнаваемый силуэт дома. Черный бетон оставили открытым, чтобы подчеркнуть фактуру и контраст с зеленью и солнечным светом.

Интерьер дома / Фото Dezeen

На концах объемов сделали панорамные окна с видом на лес. Они выходят на деревянные террасы. У главной спальни обустроили место для отдыха, а рядом с гостиной – небольшой бассейн.

