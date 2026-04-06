Где расположен дом?

Дом расположен в США в городке Смитсбург, пишет Realtor.com.

Его построили на участке площадью почти 2,5 гектара, поэтому вокруг много пространства. Часть леса имеет природоохранный статус, поэтому застройка там ограничена. Именно поэтому местность вокруг сохраняет естественный вид и дает ощущение полной обособленности.

Несмотря на такое расположение, дом не оторван от цивилизации. Он имеет удобный выезд между Термонтом и Смитсбургом, до Кэмп-Дэвида отсюда всего несколько минут, а до Фредерика – около 20 минут на авто.

Как он выглядит и чем уникален?

Дом состоит из трех соединенных куполов диаметром около 11 метров каждый. Высота в центре достигает почти 5 метров, поэтому внутри много воздуха и открытого пространства.

Его построили в 2022 году по технологии монолитного купола, которую используют для повышенной прочности. Такая конструкция лучше выдерживает сильный ветер и ураганы, чем обычные дома.

Внутри планировка открытая: кухня с большим островом, просторная гостиная и застекленная веранда, куда выходят стеклянные двери. Общая площадь дома – около 200 квадратных метров.

Отдельное внимание уделили автономности и системам отопления. В доме сделали подогрев пола, который работает от котла. Также есть вентиляция с подачей свежего воздуха, осушитель и система автоматического управления освещением, температурой и безопасностью. Для стабильной работы установили автономный газовый генератор.

По словам владельца, даже в жару весь дом можно охлаждать кондиционером, который работает не на полную мощность. Также есть гараж на три авто и отдельное место для большого дома на колесах или просто большого авто.

