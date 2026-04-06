Де розташований будинок?

Будинок розташований у США у містечку Смітсбург, пише Realtor.com.

Його збудували на ділянці площею майже 2,5 гектара, тож навколо багато простору. Частина лісу має природоохоронний статус, тому забудова там обмежена. Саме через це місцевість довкола зберігає природний вигляд і дає відчуття повної відокремленості.

Купольний будинок у США / Фото Realtor.com

Попри таке розташування, будинок не відірваний від цивілізації. Він має зручний виїзд між Термонтом і Смітсбургом, до Кемп-Девіда звідси лише кілька хвилин, а до Фредеріка – близько 20 хвилин на авто.

Як він виглядає і чим унікальний?

Будинок складається з трьох з'єднаних куполів діаметром близько 11 метрів кожен. Висота в центрі сягає майже 5 метрів, тому всередині багато повітря і відкритого простору.

Його збудували у 2022 році за технологією монолітного купола, яку використовують для підвищеної міцності. Така конструкція краще витримує сильний вітер і буревії, ніж звичайні будинки.

Усередині планування відкрите: кухня з великим островом, простора вітальня і засклена веранда, куди виходять скляні двері. Загальна площа будинку – близько 200 квадратних метрів.

Як виглядає купольний будинок зсередини / Фото Realtor.com

Окрему увагу приділили автономності та системам опалення. У будинку зробили підігрів підлоги, який працює від котла. Також є вентиляція з подачею свіжого повітря, осушувач і система автоматичного керування освітленням, температурою та безпекою. Для стабільної роботи встановили автономний газовий генератор.

За словами власника, навіть у спеку весь будинок можна охолодити кондиціонером. Також є гараж на три авто й окреме місце для великого будинку на колесах або просто великого авто.

