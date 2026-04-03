Будинок розташований за 20 кілометрів від столиці Бразилії та має площу 420 квадратних метрів, пише Dezeen.

Де розташований і чим особливий будинок Casa Tupin?

Будинок звели у 2025 році в закритому житловому комплексі неподалік Бразиліа. Він має прямокутну форму, а в центрі розміщений великий внутрішній двір, який став ключовим елементом усього проєкту.

Як виглядає будинок без вікон у Бразилії / Фото Dezeen

Саме двір об'єднує всі частини будинку і виконує одразу кілька функцій. Це і простір для відпочинку, і зона, яка забезпечує природне освітлення та вентиляцію.

Зовні будинок виглядає доволі закритим. Його оточують цегляні стіни коралового кольору, які частково виконані як перфоровані перегородки. Вони пропускають світло та створюють м'яку гру тіней усередині.

Інтер'єр всередині будинку / Фото Dezeen

Архітектори відмовилися від великих вікон і використали бетон та цеглу, щоб захистити простір від перегріву. Такий підхід дозволив зробити світло і тіні частиною архітектури.

Як створили будинок без вікон?

Будинок без вікон, що сам по собі є вікном – замість того, щоб відкривати окремі краєвиди, проєкт прагне перетворити весь архітектурний об'єкт на посередника між внутрішнім життям і навколишнім ландшафтом,

– розповіли у студії Bloco Arquitetos, яка створила цей будинок.

Замість звичних вікон архітектори використали пористі стіни та відкритий двір. Завдяки цьому повітря вільно рухається по всьому будинку, а простір залишається відкритим і світлим.

Внутрішній двір будинку / Фото Dezeen

Будинок підняли над землею на 12 опорах. Це рішення дозволило зберегти природний рельєф ділянки та забезпечити циркуляцію повітря під будівлею.

Під будинком можуть рости місцеві рослини савани Серрадо, а дрібні тварини вільно пересуваються територією. Крім того, у центрі двору зберегли старе дерево.

Планування будинку підпорядковане ідеї безперервного простору. Усі зони пов'язані між собою і працюють як єдина система, де конструкція, клімат і комфорт взаємодіють між собою.

