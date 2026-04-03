Дом расположен в 20 километрах от столицы Бразилии и имеет площадь 420 квадратных метров, пишет Dezeen.
Где расположен и чем особенный дом Casa Tupin?
Дом возвели в 2025 году в закрытом жилом комплексе неподалеку Бразилиа. Он имеет прямоугольную форму, а в центре размещен большой внутренний двор, который стал ключевым элементом всего проекта.
Как выглядит дом без окон в Бразилии / Фото Dezeen
Именно двор объединяет все части дома и выполняет сразу несколько функций. Это и пространство для отдыха, и зона, которая обеспечивает естественное освещение и вентиляцию.
Внешне дом выглядит довольно закрытым. Его окружают кирпичные стены кораллового цвета, которые частично выполнены как перфорированные перегородки. Они пропускают свет и создают мягкую игру теней внутри.
Интерьер внутри дома / Фото Dezeen
Архитекторы отказались от больших окон и использовали бетон и кирпич, чтобы защитить пространство от перегрева. Такой подход позволил сделать свет и тени частью архитектуры.
Как создали дом без окон?
Дом без окон, что сам по себе является окном – вместо того, чтобы открывать отдельные виды, проект стремится превратить весь архитектурный объект на посредника между внутренней жизнью и окружающим ландшафтом,
– рассказали в студии Bloco Arquitetos, которая создала этот дом.
Вместо привычных окон архитекторы использовали пористые стены и открытый двор. Благодаря этому воздух свободно движется по всему дому, а пространство остается открытым и светлым.
Внутренний двор дома / Фото Dezeen
Дом подняли над землей на 12 опорах. Это решение позволило сохранить естественный рельеф участка и обеспечить циркуляцию воздуха под зданием.
Под домом могут расти местные растения саванны Серрадо, а мелкие животные свободно передвигаются по территории. Кроме того, в центре двора сохранили старое дерево.
Планировка дома подчинена идее непрерывного пространства. Все зоны связаны между собой и работают как единая система, где конструкция, климат и комфорт взаимодействуют между собой.
Где расположен дом и как он выглядит?
