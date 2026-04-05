Что известно об уникальном крошечном доме?

О том, как в доме на колесах сочетают умное планирование и энергоэффективный дизайн, говорится на ресурсе NEW ATLAS.

Французская студия Lou Tiny House разработала компактный передвижной домик под названием Véronique. Он базируется на двухосном прицепе в длину 5,8 метра. Особенностью дома является то, что она спроектирована будто вверх ногами.

Заметьте! По сравнению с другими вариантами, дом Véronique считается очень маленьким. Например, длина европейских камперов чаще всего начинается с 7 метров и может быть больше.

Известно также, что снаружи дом обшит елью и имеет металлическую крышу. Особенностью является также то, что Véronique имеет систему солнечного отопления (немного похожий на солнечную панель механизм установлен на внешней стороне). Так, система нагревается от солнца и с помощью вентилятора или естественного потока воздуха – пропускает теплый воздух в дом.

Если такой системы отопления будет недостаточно – дополнительно можно воспользоваться:

деревянной печью;

мини-сплит-системой кондиционирования воздуха.

Каков интерьер дома?

В Véronique есть гостиная, которая находится на так называемом 2 этаже, или же просто наверху. Туда можно подняться по лестнице. Кстати, они оформлены, как отдельное место для хранения вещей. Дизайн как и меблировка – минималистичные, только стол и диван.

Для отдыха также есть сетчатая зона. На этом же этаже – небольшое рабочее место и стеллаж для хранения вещей.

На 1 этаже комнатка с двуспальной кроватью и низким потолком. А также – кухня, которая является центром домика. Там и духовая печь, и плита на 4 конфорки, которая работает на пропане. В частности есть раковина и отдельное место для большего количества бытовой техники.

Миниатюрный дом Véronique во Франции / Фото NEW ATLAS

Отдельное внимание надо обратить на так называемый холодильник. Его часть выступает снаружи и так естественный поток воздуха помогает держать продукты внутри охлажденными. Однако "изобретение" не заморозит все и не подойдет для хранения мороженого, например. Это скорее охлаждающая тумба, которая справится с хранением продуктов, но не на длительное время.

Также в домике есть зона для работы с письменным столом. Он при необходимости становится обеденным. В частности есть ванная комната. Она тоже очень миниатюрная, но имеет все необходимое – раковину, туалет и душевую кабину.

Сейчас домик доставили владельцу в горы Канталь во Франции. А по стоимости миниатюрного жилья информации нет.

В то же время домики на колесах – хороший вариант для путешествий. Если же временный дом изготовлен из дерева, конструкции будут гораздо легче и это будет способствовать лучшей мобильности. А еще одним из преимуществ такого вида является возможность сделать передвижной дом собственноручно.

