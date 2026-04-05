Что известно об уникальном крошечном доме?
О том, как в доме на колесах сочетают умное планирование и энергоэффективный дизайн, говорится на ресурсе NEW ATLAS.
Французская студия Lou Tiny House разработала компактный передвижной домик под названием Véronique. Он базируется на двухосном прицепе в длину 5,8 метра. Особенностью дома является то, что она спроектирована будто вверх ногами.
Заметьте! По сравнению с другими вариантами, дом Véronique считается очень маленьким. Например, длина европейских камперов чаще всего начинается с 7 метров и может быть больше.
Известно также, что снаружи дом обшит елью и имеет металлическую крышу. Особенностью является также то, что Véronique имеет систему солнечного отопления (немного похожий на солнечную панель механизм установлен на внешней стороне). Так, система нагревается от солнца и с помощью вентилятора или естественного потока воздуха – пропускает теплый воздух в дом.
Если такой системы отопления будет недостаточно – дополнительно можно воспользоваться:
- деревянной печью;
- мини-сплит-системой кондиционирования воздуха.
Каков интерьер дома?
В Véronique есть гостиная, которая находится на так называемом 2 этаже, или же просто наверху. Туда можно подняться по лестнице. Кстати, они оформлены, как отдельное место для хранения вещей. Дизайн как и меблировка – минималистичные, только стол и диван.
Для отдыха также есть сетчатая зона. На этом же этаже – небольшое рабочее место и стеллаж для хранения вещей.
На 1 этаже комнатка с двуспальной кроватью и низким потолком. А также – кухня, которая является центром домика. Там и духовая печь, и плита на 4 конфорки, которая работает на пропане. В частности есть раковина и отдельное место для большего количества бытовой техники.
Миниатюрный дом Véronique во Франции / Фото NEW ATLAS
Отдельное внимание надо обратить на так называемый холодильник. Его часть выступает снаружи и так естественный поток воздуха помогает держать продукты внутри охлажденными. Однако "изобретение" не заморозит все и не подойдет для хранения мороженого, например. Это скорее охлаждающая тумба, которая справится с хранением продуктов, но не на длительное время.
Также в домике есть зона для работы с письменным столом. Он при необходимости становится обеденным. В частности есть ванная комната. Она тоже очень миниатюрная, но имеет все необходимое – раковину, туалет и душевую кабину.
Сейчас домик доставили владельцу в горы Канталь во Франции. А по стоимости миниатюрного жилья информации нет.
В то же время, как отмечают на ресурсе dominant-wood.com.ua, домики на колесах – хороший вариант для путешествий. Если же временный дом изготовлен из дерева, конструкции будут гораздо легче и это будет способствовать лучшей мобильности. А еще одним из преимуществ такого вида является возможность сделать передвижной дом собственноручно.
О каких уникальных домах нужно знать?
В Калифорнии есть дом с особым фасадом из ломаных плоскостей. Он имеет эффект многогранности. И будто меняется под разными ракурсами и имеет вид большого объемного камня с четкими гранями.
Необычное жилье имеют и в Нидерландах. Дом на острове Гуре-Оверфлакке состоит из отдельных трех частей, которые расположены на разной высоте. Особенностью является также то, что между блоками есть открытые переходы. Это прием для ощущения непрерывного пространства.
А вот в Чехии поражают не только формами и идеей. Особенность домика в его цвете – насыщенно-красный среди зеленого леса. Благодаря контрасту между цветами и материалами (дом имеет металлические конструкции) – объект является заметным и узнаваемым для города Еваны.