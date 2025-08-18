В одном из сел Николаевщины продают дом фактически даром, если сравнивать его стоимость со средней рыночной. За 10 тысяч гривен можно купить смартфон, а можно стать владельцем недвижимости.

Стоимость дома и так очень низкая, а владелец отметил, что окончательная цена еще является договорной. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

Какой дом продают за 10 тысяч гривен?

Дом продают в селе Новоселье, что в Николаевской области. В собственности принадлежат еще несколько хозяйственных построек, которые также посчитаны в стоимость.

Недвижимость в запущенном состоянии, поэтому автор объявления пишет, что она продается и "под разбор". До ближайшего города ехать 15 километров.



Жилье за 10 тысяч гривен / Фото OLX

Дом – одноэтажный, это обычная сельская хата. Общая площадь составляет почти 48 квадратных метров. Жилье разделено на три комнаты. Стены кирпичные, а крыша покрыта шифером. Отопление есть, и это собственная котельная. Санузел расположен во дворе.

Площадь земельного участка – 17 соток. На фото видно, что на территории есть погреб, хлев или сарай и, видимо, что гараж. Двор, к сожалению, запущенное, поэтому новому владельцу придется поработать и там.



Хозяйственные постройки / Фото OLX

Объявление опубликовали еще 6 августа. За это время оно собрало более 1400 просмотров от соискателей жилья.