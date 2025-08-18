Вартість будинку і так дуже низька, а власник зазначив, що остаточна ціна ще є договірною. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

Зверніть увагу Ціни на будинки в Карпатах: скільки треба віддати за житло в мальовничих селах

Який будинок продають за 10 тисяч гривень?

Будинок продають у селі Новосілля, що в Миколаївській області. До власності належать ще кілька господарських споруд, які також пораховані у вартість.

Нерухомість у занедбаному стані, тому авторка оголошення пише, що вона продається і "під розбір". До найближчого міста їхати 15 кілометрів.



Житло за 10 тисяч гривень / Фото OLX

Будинок – одноповерховий, це звичайна сільська хата. Загальна площа становить майже 48 квадратних метрів. Житло поділене на три кімнати. Стіни цегляні, а дах покритий шифером. Опалення є, і це власна котельня. Санвузол розташований у дворі.

Площа земельної ділянки – 17 соток. На фото видно, що на території є погріб, хлів чи сарай і, мабуть, що гараж. Подвір'я, на жаль, занедбане, тому новому власникові доведеться попрацювати і там.



Господарські будівлі / Фото OLX

Оголошення опублікували ще 6 серпня. За цей час воно зібрало понад 1400 переглядів від шукачів житла.