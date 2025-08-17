Про те, що зараз відбувається з цінами на помешкання в Карпатах, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар бренд- та бізнес-директора ЛУН Дениса Суділковського виданню "РБК-Україна".

Чи змінилися ціни на житло в Карпатах?

За словами Дениса Суділковського, Карпатський регіон показав зростання цін. В Івано-Франківській й Чернівецькій областях середня вартість помешкань за рік зросла на понад 20%.

Великий попит на житло пояснюється декількома чинниками:

внутрішній туризм;

релокація;

загальний інтерес до заміського життя.

Ціни на будинки в горах відрізняються залежно від їхнього місця розташування. Наприклад, ті, які продають ближче до курортів коштують до сотень тисяч доларів. Якщо ж дім розташований у віддалених селах, то він значно доступніший в ціні.

Бізнес-директор ЛУН підсумував, що Карпати стали привабливим напрямком для інвесторів та переселенців.



Ціни на будинки в Карпатах зросли за останній рік / Фото OLX

Скільки коштує будинок у Карпатах?

За інформацією OLX Нерухомість, найвищі ціни на житло в Карпатах фіксують у популярних туристичних локаціях. До таких належать Поляниця (Буковель), Яремче, Верховина, Татарів і Східниця. Вартість нерухомості там варіюється від 100 до 400 тисяч доларів.

У менш відомих селах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей житло можна придбати за ціною від 10 до 20 тисяч доларів.