В Техасе продают причудливый замок: что скрывает дом известного архитектора

В Техасе выставили на продажу дом, который больше напоминает сказочный замок, чем обычное жилье. Его построил известный архитектор Чарльз Дилбек, который прославился нестандартными проектами.

Где расположен замок в Далласе и сколько он стоит?

Необычный дом стоимостью 5,49 миллиона долларов расположен в районе Престон Холлоу в Далласе, пишет Realtor.com.

Площадь дома – около 576 квадратных метров. Его возвели в 1948 году по проекту техасского архитектора Чарльза Дилбека, который создавал жилье с выразительным и немного сказочным видом.

Этот замок хорошо передает его подход архитектора к жилью. В нем соединили необычные формы и решения, которые редко встречаются в типовой застройке.

В доме есть 5 спален. Отдельное пространство обустроили над гаражом на 3 автомобиля, его площадь составляет около 119 квадратных метров. Это помещение можно использовать как кабинет, гостевую квартиру или жилье для персонала.

Как выглядит причудливый замок и что есть внутри?

Внешне дом имеет черты французского нормандского стиля. Каменная стена и ворота у входа создают впечатление загородного замка 19 века, хотя здание расположено в черте города.

Внутри сохранили много деталей. В комнатах есть высокие потолки, грубые деревянные балки, большие камины, декоративная штукатурка и небольшие уютные ниши. Привлекают внимание люстры, которые больше похожи на старинные подсвечники. Окна в доме довольно необычные, а часть из них – это разноцветные витражи.

Интерьер необычного дома в Далласе / Фото Realtor.com

Большая гостиная имеет двойную высоту потолка, открытые балки и деревянные акценты. Пространство выглядит довольно причудливо для современного жилья и поддерживает образ старого замка. На кухне все покрытия сделаны из натурального мрамора, а столы и стулья в столовой – из темного дерева.

Основная спальня выходит на частный балкон, с которого видно бассейн. В ней также есть камин, деревянный потолок с металлическими деталями, большие французские двери и встроенная мебель.

Двор дома-замка в Техасе / Фото Realtor.com

На территории, кроме бассейна, есть спа-зона, места для отдыха, павильон с камином, спортивная площадка, место для костра и гриль. Самым интересным в саду есть пруд с рыбками кои, каменные террасы и мостики. Все это разместили среди деревьев, которые закрывают участок от соседей и улицы с разных сторон.

В Британии на аукционе продали один из самых узких жилых домов. Несмотря на компактные размеры, объект вызвал значительный интерес и его приобрели почти за 45 тысяч фунтов стерлингов.

В самом широком месте он достигает около 2,2 метра, что значительно меньше обычных домов. Внутри обустроили полноценное жилье с прихожей, кухней и ванной комнатой. В то же время в доме установлены современные окна, а рядом есть гараж и небольшой сад.