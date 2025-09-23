В Англии местная жительница может потерять дом, в котором прожила более двух десятилетий. Ее дом оказался под угрозой из-за природных процессов, однако на помощь она уже не рассчитывает.

Что именно угрожает дому и какую позицию заняли местные власти, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Sun.

Обратите внимание Последних жителей города-призрака выгоняют из домов в культовом районе

Как случилось, что женщина может потерять свой дом?

88-летняя Джин Флик уже 25 лет проживает в приморском доме в Торпенесе, что в английском Саффолке. Ее дом стоит на вершине скалы над морем. Если обрыв приблизится на 5 метров, дом снесут. Женщине заявили, что спасти здание от оползня невозможно.

Я просто жду и надеюсь, что не будет сильных приливов,

– говорит она.

На днях был страшный шторм, но дом пока держится. В 2022 году один из соседних домов уже снесли. Джин надеялась, что за это время возведут защитные сооружения. Но, по ее словам, теперь стало понятно, что ничего делать не будут. "Мы почти на грани", – жалуется она.

Джин объяснила, что техника для строительства морских барьеров не может добраться до подножия скалы. Она тяжелая, и ее применение лишь ускорит разрушение почвы. "Мы остались одни, ждем и надеемся, что ситуацию пересмотрят в новом году", – добавляет женщина.

За последние недели от скалы откололась еще одна часть.

Джин Флик надеется, что сможет дожить до старости в родном доме, хотя и допускает, что произойти может худшее: "Возможно, придется жить в фургоне или палатке на пустыре".

К слову, дом возвели еще в 1928 году. Он имеет четыре спальни, еще одну превратили в гостиную с видом на море. Расположен дом в двух милях от Сайзвелла, где строят новую АЭС.



Дом женщины может оказаться в море / Фото РА

Что на ситуацию говорит власть?

Шторм Бабет в 2023 году сильно повредил скалы. Согласно Плану управления береговой линией, эту часть побережья определили как зону "управляемой перестройки". Там разрешены лишь ограниченные меры для замедления, но не остановки эрозии.

В Совете Восточного Саффолка сообщили, что обсуждают с госпожой Флик план действий, чтобы избежать экстренной эвакуации.

Мы стремимся позволить жителям оставаться дома как можно дольше, но безопасность – главное,

– сказал спикер.

Из-за сложных условий этой осенью строительные работы временно невозможны. Однако весной планируют пересмотреть возможность вмешательства. Однако все будет зависеть от состояния побережья после зимы.

Важно! Покупать дом возле обрыва нужно очень осторожно. Как пишут в исследовании, даже незначительные изменения в погоде, уровне влаги или нагрузке на склон могут вызвать оползень. Чтобы избежать опасности, обязательно нужно сделать проверку почвы и склона, то есть геотехнический анализ. Без этого есть риск, что почва может сдвинуться, и дом будет поврежден или станет опасным для жизни.

Что известно о подобных ситуациях в Британии и не только?