В Англії місцева жителька може втратити дім, у якому прожила понад два десятиліття. Її оселя опинилася під загрозою через природні процеси, проте на допомогу вона вже не розраховує.

Що саме загрожує будинку та яку позицію зайняла місцева влада, 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

Як сталося, що жінка може втратити свій будинок?

88-річна Джин Флік вже 25 років проживає у приморському будинку в Торпенесі, що в англійському Саффолку. Її дім стоїть на вершині скелі над морем. Якщо урвище наблизиться на 5 метрів, будинок знесуть. Жінці заявили, що врятувати будівлю від зсуву неможливо.

Я просто чекаю і сподіваюся, що не буде сильних припливів,

– каже вона.

Днями був страшний шторм, але дім поки тримається. У 2022 році один із сусідніх будинків уже знесли. Джин сподівалась, що за цей час зведуть захисні споруди. Але, за її словами, тепер стало зрозуміло, що нічого робити не будуть. "Ми майже на межі", – скаржиться вона.

Джин пояснила, що техніка для будівництва морських бар'єрів не може дістатися до підніжжя скелі. Вона важка, і її застосування лише прискорить руйнування ґрунту. "Ми залишилися самі, чекаємо і сподіваємося, що ситуацію переглянуть у новому році", – додає жінка.

За останні тижні від скелі відкололась ще одна частина.

Джин Флік сподівається, що зможе дожити віку у рідному домі, хоч і допускає, що статися може найгірше: "Можливо, доведеться жити у фургоні чи наметі на пустці".

До слова, дім звели ще у 1928 році. Він має чотири спальні, ще одну перетворили на вітальню з краєвидом на море. Розташований дім за дві милі від Сайзвелла, де будують нову АЕС.



Дім жінки може опинитися в морі / Фото РА

Що на ситуацію каже влада?

Шторм Бабет у 2023 році сильно пошкодив скелі. Згідно з Планом управління береговою лінією, цю частину узбережжя визначили як зону "керованої перебудови". Там дозволені лише обмежені заходи для уповільнення, але не зупинки ерозії.

У Раді Східного Саффолка повідомили, що обговорюють з пані Флік план дій, щоб уникнути екстреної евакуації.

Ми прагнемо дозволити мешканцям залишатися вдома якомога довше, але безпека – головне,

– сказав речник.

Через складні умови цієї осені будівельні роботи тимчасово неможливі. Проте навесні планують переглянути можливість втручання. Однак все залежатиме від стану узбережжя після зими.

Важливо! Купувати будинок біля обриву потрібно дуже обережно. Як пишуть у дослідженні, навіть незначні зміни в погоді, рівні вологи або навантаженні на схил можуть спричинити зсув. Щоб уникнути небезпеки, обов'язково потрібно зробити перевірку ґрунту та схилу, тобто геотехнічний аналіз. Без цього є ризик, що ґрунт може зсунутися, і будинок буде пошкоджено або стане небезпечним для життя.

