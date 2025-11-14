10 самых красивых домов для отдыха: как выглядят и где находятся
- Названы 10 самых красивых домов для отдыха, среди которых Villa Jondal в Греции и Villa Ombelle во Франции, сочетающие стильный дизайн с природными пейзажами.
- В мире есть дома с уникальной архитектурой, например Mushroom House в США и Krzywy Domek в Польше, которые стали известными благодаря своему необычному дизайну.
В мире есть удивительные дома, которые считают самыми красивыми благодаря интерьеру и архитектуре. Каждая резиденция сочетает красоту природы, стильный дизайн и комфорт, создавая атмосферу, где хочется жить и мечтать одновременно.
От греческих вилл с белоснежными фасадами до марокканских дворцов с фантазийными интерьерами
Villa Jondal, Греция
Эта вилла сочетает традиционные материалы и современные чистые линии, создавая идеальный баланс между греческой классикой и минимализмом. Расположенная на побережье Миконоса, она предлагает панорамные виды на море и частный путь к пляжу, что делает пребывание здесь сказочным.
Villa Jondal / Фото Stories
Девять спален, семнадцать ванных комнат, два бассейна и просторная зона для отдыха на свежем воздухе дополняют роскошь, а домашний кинотеатр добавляет особой изюминки.
Villa Ombelle, Франция
Расположенная между океаном и дюнами, эта вилла поражает использованием натуральных материалов и элементов морского стиля в интерьере.
Villa Ombelle / Фото Stories
Пять спален, бассейн и открытые обеденные зоны обеспечивают полный комфорт, а всего несколько минут пешком – и вы на пляже или в местных кафе. Большие стеклянные двери гармонично сочетают внутреннее пространство с террасой, позволяя почувствовать полное единство с природой.
Villa Dar El Sadaka, Марокко
Эта резиденция расположена на 11 гектарах частного зеленого участка и поражает фантазийными элементами в интерьере, от тематических комнат до оригинальных люстр. Десять спален, бассейн, теннисный корт, хамам и петанк-площадка создают атмосферу роскоши.
Villa Dar El Sadaka / Фото Stories
Ferme des Lumieres, Французские Альпы
Современное шале среди Альп сочетает стильный дизайн с традиционными элементами горного жилья. Панорамные окна открывают невероятные виды на горы и деревню, внутреннее пространство оформлено деревом и яркими декоративными акцентами.
Ferme des Lumieres / Фото Stories
Шесть спален, комната для кинопоказов, хамам и сауна делают отдых максимально комфортным, а близость к лыжной трассе обеспечивает удобный доступ к активному отдыху.
Villa Hanoï, Французская Ривьера
Эта вилла отличается современной архитектурой, сочетанием стекла и бетона и невероятными видами Лазурного побережья. В доме семь спален, бассейн с подогревом, домашний кинотеатр, тренажерный зал и вертолетная площадка. Расположение всего в 15 минутах от города добавляет элегантности и удобства.
Villa Hanoï / Фото Истории
Masseria Allessano, Южная Италия
Традиционная итальянская фермерская резиденция, которая расположена среди виноградников и полей Пульи. Каменный фасад и высокие сводчатые потолки сочетают историческую архитектуру с современным комфортом. Десять спален, два бассейна и зона обеда на открытом воздухе создают атмосферу неповторимой романтики.
Masseria Allessano / Фото Stories
Villa das Perdizes, Португалия
Эта вилла среди дикой природы на границе природного заповедника обеспечивает максимальную приватность и гармонию с окружающей средой. Шесть спален, пять ванных комнат, бассейн и раздвижные стеклянные стены позволяют природе стать частью пространства. Особенность – отдельная комната для йоги с видом на пейзаж.
Villa das Perdizes / Фото Stories
Appartement Bonne Nouvelle, Франция
Современные апартаменты в самом сердце Парижа сочетают классическую архитектуру и дизайнерское оформление. Две спальни, две ванные комнаты и скрытый бар за панелью стены создают комфорт для тех, кто ценит городской ритм и эстетику одновременно. Центральное расположение рядом с театром делает его идеальным для жизни в столице.
Appartement Bonne Nouvelle / Фото Stories
Villa Amaranta, Испания
Роскошная вилла на престижной "Золотой миле" Марбельи имеет восемь спален, внутренний и внешний бассейн и полноценный SPA. Каменная отделка ручной работы и тщательно отобранные материалы превращают ее в произведение искусства. Частная территория и близость к пляжам, ресторанов и культурных достопримечательностей делают пребывание максимально комфортным.
Villa Amaranta / Фото Stories
Mas des Verrieres, Франция
Традиционная провансальная резиденция сочетает деревянные, каменные и мраморные элементы с современным дизайном. Пять спален, бассейн с подогревом, теннисный корт и зона для петанка – все это среди живописной природы, рядом с городком Сен-Реми-де-Прованс. Спокойствие и стиль создают ощущение "уютной роскоши", где легко отдыхать и наслаждаться каждым моментом.
Mas des Verrieres / Фото Stories
