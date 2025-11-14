10 самых красивых домов для отдыха: как выглядят и где находятся

В мире есть удивительные дома, которые считают самыми красивыми благодаря интерьеру и архитектуре. Каждая резиденция сочетает красоту природы, стильный дизайн и комфорт, создавая атмосферу, где хочется жить и мечтать одновременно.

От греческих вилл с белоснежными фасадами до марокканских дворцов с фантазийными интерьерами, пишет 24 Канал со ссылкой на Stories.

Villa Jondal, Греция

Эта вилла сочетает традиционные материалы и современные чистые линии, создавая идеальный баланс между греческой классикой и минимализмом. Расположенная на побережье Миконоса, она предлагает панорамные виды на море и частный путь к пляжу, что делает пребывание здесь сказочным.

Villa Jondal / Фото Stories

Девять спален, семнадцать ванных комнат, два бассейна и просторная зона для отдыха на свежем воздухе дополняют роскошь, а домашний кинотеатр добавляет особой изюминки.

Villa Ombelle, Франция

Расположенная между океаном и дюнами, эта вилла поражает использованием натуральных материалов и элементов морского стиля в интерьере.

Villa Ombelle / Фото Stories

Пять спален, бассейн и открытые обеденные зоны обеспечивают полный комфорт, а всего несколько минут пешком – и вы на пляже или в местных кафе. Большие стеклянные двери гармонично сочетают внутреннее пространство с террасой, позволяя почувствовать полное единство с природой.

Villa Dar El Sadaka, Марокко

Эта резиденция расположена на 11 гектарах частного зеленого участка и поражает фантазийными элементами в интерьере, от тематических комнат до оригинальных люстр. Десять спален, бассейн, теннисный корт, хамам и петанк-площадка создают атмосферу роскоши.

Villa Dar El Sadaka / Фото Stories

Ferme des Lumieres, Французские Альпы

Современное шале среди Альп сочетает стильный дизайн с традиционными элементами горного жилья. Панорамные окна открывают невероятные виды на горы и деревню, внутреннее пространство оформлено деревом и яркими декоративными акцентами.

Ferme des Lumieres / Фото Stories

Шесть спален, комната для кинопоказов, хамам и сауна делают отдых максимально комфортным, а близость к лыжной трассе обеспечивает удобный доступ к активному отдыху.

Villa Hanoï, Французская Ривьера

Эта вилла отличается современной архитектурой, сочетанием стекла и бетона и невероятными видами Лазурного побережья. В доме семь спален, бассейн с подогревом, домашний кинотеатр, тренажерный зал и вертолетная площадка. Расположение всего в 15 минутах от города добавляет элегантности и удобства.

Villa Hanoï / Фото Истории

Masseria Allessano, Южная Италия

Традиционная итальянская фермерская резиденция, которая расположена среди виноградников и полей Пульи. Каменный фасад и высокие сводчатые потолки сочетают историческую архитектуру с современным комфортом. Десять спален, два бассейна и зона обеда на открытом воздухе создают атмосферу неповторимой романтики.

Masseria Allessano / Фото Stories

Villa das Perdizes, Португалия

Эта вилла среди дикой природы на границе природного заповедника обеспечивает максимальную приватность и гармонию с окружающей средой. Шесть спален, пять ванных комнат, бассейн и раздвижные стеклянные стены позволяют природе стать частью пространства. Особенность – отдельная комната для йоги с видом на пейзаж.

Villa das Perdizes / Фото Stories

Appartement Bonne Nouvelle, Франция

Современные апартаменты в самом сердце Парижа сочетают классическую архитектуру и дизайнерское оформление. Две спальни, две ванные комнаты и скрытый бар за панелью стены создают комфорт для тех, кто ценит городской ритм и эстетику одновременно. Центральное расположение рядом с театром делает его идеальным для жизни в столице.

Appartement Bonne Nouvelle / Фото Stories

Villa Amaranta, Испания

Роскошная вилла на престижной "Золотой миле" Марбельи имеет восемь спален, внутренний и внешний бассейн и полноценный SPA. Каменная отделка ручной работы и тщательно отобранные материалы превращают ее в произведение искусства. Частная территория и близость к пляжам, ресторанов и культурных достопримечательностей делают пребывание максимально комфортным.

Villa Amaranta / Фото Stories

Mas des Verrieres, Франция

Традиционная провансальная резиденция сочетает деревянные, каменные и мраморные элементы с современным дизайном. Пять спален, бассейн с подогревом, теннисный корт и зона для петанка – все это среди живописной природы, рядом с городком Сен-Реми-де-Прованс. Спокойствие и стиль создают ощущение "уютной роскоши", где легко отдыхать и наслаждаться каждым моментом.

Mas des Verrieres / Фото Stories

