Мы привыкли жить в обычных многоэтажках, потому что это привычно и удобно, но гениальные архитекторы продолжают создавать уникальные сооружения, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Mushroom House, США

Необычный дом находится в городе Цинциннати. Он создан профессором архитектуры Терри Брауном, который стремился объединить природу и жилое пространство.

Mushroom House / Фото BBC

Плавные линии, округлые формы, деревянная черепица и металлические декоративные элементы придают зданию сказочности. Автор жил здесь сам до своей смерти, и сооружение стало настоящим памятником его творческой философии.

Krzywy Domek, Польша

В центре Сопота расположен объект, который выглядит так, будто его нарисовали в детской книжке или сломала гротескная оптика карнавального зеркала. Фасад словно изгибается, ни одной ровной линии – только плавные, искривленные контуры.

Krzywy Domek / Фото BBC

Созданный под влиянием сказочных иллюстраций, он является частью торгового комплекса, но уже давно превратился в самое известное архитектурное сооружение города.

Transparent House, Япония

Это жилье в Токио почти полностью прозрачное – стеклянные стены и многоуровневая структура напоминают фантастическую интерпретацию коробок из стекла. Японский архитектор создавал дом по заказу молодоженов.

Transparent House / Фото BBC

Главная идея проекта – бросить вызов обществу. Много разных уровней созданы, чтобы почувствовать будто жители живут на дереве. Хотя дом полностью прозрачный, проблему приватности было решено шторами.

Strawberry Hill House, Великобритания

Готический маленький замок 18 века в живописном пригороде Лондона был летней резиденцией писателя Горация Уолпола. Именно здесь он придумал основные черты жанра готического романа, который начал в литературе.

Strawberry Hill House / Фото BBC

Узкие башни, декоративные шпили, загадочная атмосфера – все напоминает о его любви к мистике. Сейчас это музей, открыт для всех.

Nautilus House, Мексика

Сооружение, напоминающее огромную морскую ракушку, было создано как эксперимент органической архитектуры. Металлический каркас, покрытый бетоном, позволил сформировать плавные волнообразные линии.

Nautilus House / Фото BBC

Внутри – круглые комнаты, витражные стены, живые растения и мягкие переходы, создают эффект пребывания в естественной среде. Дом наполнен цветами и рассеянным светом, что имитирует жизнь в океане.

Casa de la Llama, Аргентина

В небольшом аргентинском городке стоит дом, фасад которого превращен в огромную ламу. Его создал местный мастер, который собственноручно вылепил бетонную форму животного. Уши скульптуры поднимаются над крышей, а сам объект давно стал фотомагнитом и предметом гордости общины.

Casa de la Llama / Фото BBC

Bug House, США

На окраине Альбукерке расположено жилье, похожее на космический корабль. Его построил архитектор Барт Принс как персональный творческий эксперимент. Со временем он расширил проект, добавив библиотечную башню и галерею.

Bug House / Фото BBC

Металлические фигуры динозавров у входа и футуристический стиль делают здание своеобразной архитектурной легендой американского Запада.

House on the Drina, Сербия

На одинокой скале посреди горной реки стоит маленький деревянный домик, ставший неофициальным символом свободолюбия и упрямства. Его появление – результат импровизации группы ребят, которые в 1968 году решили сделать место для отдыха во время плавания.

House on the Drina / Фото BBC

С годами простая платформа превратилась в здание. Поток неоднократно смывал ее, но энтузиасты каждый раз восстанавливали, и нынешняя конструкция – уже седьмая на этом месте.

