На самом деле эти идеи достаточно просты, поэтому воплотить их может каждый, но это сделает пространство кухни более привлекательным, пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.

Смотрите также Квартиру Оззи Осборна продают за 2 миллиона: как выглядит жилье рок-звезды в Лос-Анджелесе

Перекрасьте стены или шкафы

Новый цвет однозначно освежит и изменит вид любого помещения. Если кухня небольшая, лучше выбрать светлые оттенки, они визуально расширят пространство.

Хорошей и современной идеей может стать декоративная штукатурка. Она позволяет создать интересную фактуру, при этом затраты будут минимальными.

Используйте панели или виниловые обои

Если стены выглядят изношенными, вместо дорогих материалов можно выбрать практическое решение – самоклеящиеся ПВХ-панели или устойчивые к мытью обои.

Обои, которые можно мыть, особенно для кухни очень актуальны. Даже если жир и пыль часто загрязняют обои, их можно легко протереть.

Плитка, которую можно мыть и пленка на мебели / Фото Pexels

Замените фурнитуру

Новые ручки, навесы или петли – это мелкие детали, которые существенно влияют на общее впечатление. Добавьте подсветку под навесными шкафами, установите стильный светильник над столом или просто измените цвет фурнитуры и кухня сразу будет выглядеть современнее.

Добавьте текстиль и теплые акценты

Коврик возле стола, легкие шторы или скатерть сделают пространство более уютным. Текстиль помогает смягчить интерьер, в котором преобладают холодные материалы – плитка или металл. Кроме того, эти элементы легко заменять в соответствии с сезоном или настроением.

Используйте вертикальное пространство

Можно снять дверцы с нескольких шкафов и сделать открытые полки. На них удобно выставлять красивую посуду, баночки с крупами или декоративные элементы. Такой вариант не только экономный, но и добавляет легкости и "воздуха" в интерьер.

Открытые шкафы с посудой / Фото Pexels

Добавьте деревянные детали и природные материалы

Даже несколько деревянных акцентов могут сделать кухню теплее. Это может быть новая столешница, табуреты, полки или просто декоративные дощечки и кухонные принадлежности из дерева.

Натуральная фактура создает ощущение комфорта и добавляет домашнего уюта. Для стен можно использовать деревянные панели, это сделает кухню чрезвычайно стильной.

Обновите фасады или нанесите пленку

Если мебель еще крепкая, но потеряла вид, не спешите ее менять. Достаточно покрасить фасады или наклеить виниловую пленку с имитацией дерева или мрамора. Это недорогой и быстрый способ кардинально обновить интерьер без замены гарнитура.

Создайте акцентную стену

Чтобы кухня выглядела более современно, можно выделить одну из стен – например, за обеденным столом или возле плиты. Для этого подойдут декоративная штукатурка, обои с рисунком, контрастная краска или элементы из дерева. Даже небольшой акцент придаст выразительности всему помещению.

Акцентная стенка / Фото Pexels

Добавьте декор и личные детали

Кухня становится по-настоящему уютной, когда в ней есть личные штрихи: картины, любимые чашки, книги с рецептами, небольшие растения. Добавьте то, что вам нравится. Даже небольшие акцентные элементы могут добавить кухне стиля.

Позаботьтесь об освещении

Это всегда ключ к атмосфере. Соедините несколько источников света. Теплые лампы сделают кухню более приятной, а светодиодная подсветка поможет зонировать пространство. Даже простая настольная лампа или гирлянда может превратить старую кухню в стильное и уютное помещение.

Теплое освещение / Фото Pexels

Какие элементы будут в тренде в 2026 году?