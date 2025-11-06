Насправді ці ідеї достатньо прості, тому втілити їх може кожен, але це зробить простір кухні більш привабливим, пише 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

Перефарбуйте стіни або шафи

Новий колір однозначно освіжить та змінить вигляд будь-якого приміщення. Якщо кухня невеличка, краще вибрати світлі відтінки, вони візуально розширять простір.

Гарною та сучасною ідеєю може стати декоративна штукатурка. Вона дозволяє створити цікаву фактуру, при цьому витрати будуть мінімальними.

Використайте панелі чи вінілові шпалери

Якщо стіни виглядають зношеними, замість дорогих матеріалів можна обрати практичне рішення – самоклеючі ПВХ-панелі або стійкі до миття шпалери.

Шпалери, які можна мити, особливо для кухні є дуже актуальними. Навіть якщо жир та пил часто забруднюють шпалери, їх можна легко протерти.

Плитка, яку можна мити та плівка на меблях / Фото Pexels

Замініть фурнітуру

Нові ручки, навіси або петлі – це дрібні деталі, які суттєво впливають на загальне враження. Додайте підсвітку під навісними шафами, встановіть стильний світильник над столом або просто змініть колір фурнітури й кухня одразу виглядатиме сучасніше.

Додайте текстиль і теплі акценти

Килимок біля столу, легкі штори чи скатертина зроблять простір затишнішим. Текстиль допомагає пом'якшити інтер'єр, у якому переважають холодні матеріали – плитка чи метал. Крім того, ці елементи легко замінювати відповідно до сезону чи настрою.

Використовуйте вертикальний простір

Можна зняти дверцята з кількох шаф і зробити відкриті полиці. На них зручно виставляти гарний посуд, баночки з крупами чи декоративні елементи. Такий варіант не лише економний, а й додає легкості та "повітря" в інтер'єр.

Відкриті шафи з посудом / Фото Pexels

Додайте дерев'яні деталі та природні матеріали

Навіть кілька дерев'яних акцентів можуть зробити кухню теплішою. Це може бути нова стільниця, табурети, полиці або просто декоративні дощечки й кухонне приладдя з дерева.

Натуральна фактура створює відчуття комфорту й додає домашнього затишку. Для стін можна використати дерев'яні панелі, це зробить кухню надзвичайно стильною.

Оновіть фасади або нанесіть плівку

Якщо меблі ще міцні, але втратили вигляд, не поспішайте їх змінювати. Достатньо пофарбувати фасади або наклеїти вінілову плівку з імітацією дерева чи мармуру. Це недорогий і швидкий спосіб кардинально оновити інтер'єр без заміни гарнітура.

Створіть акцентну стіну

Щоб кухня виглядала більш сучасно, можна виділити одну зі стін – наприклад, за обіднім столом або біля плити. Для цього підійдуть декоративна штукатурка, шпалери з малюнком, контрастна фарба або елементи з дерева. Навіть невеликий акцент додасть виразності всьому приміщенню.

Акцентна стінка / Фото Pexels

Додайте декор і особисті деталі

Кухня стає по-справжньому затишною, коли в ній є особисті штрихи: картини, улюблені чашки, книги з рецептами, невеликі рослини. Додайте те, що вам подобається. Навіть невеликі акцентні елементи можуть додати кухні стилю.

Подбайте про освітлення

Це завжди ключ до атмосфери. Поєднайте кілька джерел світла. Теплі лампи зроблять кухню приємнішою, а світлодіодна підсвітка допоможе зонувати простір. Навіть проста настільна лампа або гірлянда може перетворити стару кухню на стильне й затишне приміщення.

Тепле освітлення / Фото Pexels

