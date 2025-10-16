Наступного року деревина стане символом інтер’єрів нового покоління, пише 24 Канал з посиланням на House Digest.

Чому повертається тренд на деревину?

Дизайнери вважають, повернення тренду зумовлено тим, що людям набрид мінімалізм. Сірі, білі, бежеві та подібні світлі тони втрачають актуальність. Люди шукають різні способи створити затишну атмосферу у помешканні. Тому деревина знову повертається у дизайни, особливо теплі кольори.

Минулого року мали популярність світлі тони дерев’яного оздоблення, інтер’єри скандинавського та котеджного стилів. Наразі популярності набувають темніші насичені кольори, що додають затишку та атмосферності простору.

Як краще використати оздоблення з темного дерева?

Якщо ви хочете спробувати додати трендового оздоблення у ваше помешкання, вам не доведеться робити повний ремонт. Можна використати насичені дерев’яні панелі, щоб додати акценту у кімнаті.

Ще однією трендовою ідеєю для дизайну є використання меблів із темної деревини. Вони додають затишності приміщенню та створюють ефект розкоші. Не варто боятись використовувати різні відтінки деревини в одній кімнаті. За допомогою темних кольорів можна створити акценти, що тільки покращить інтер’єр.

Підлога з темного дерева теж може стати стильним акцентом. Такий стилістичний прийом стане позачасовим та унікальним. Особливо якщо підлогу правильно поєднати з кольорами стін та меблів.

Колір Cinnamon Slate/ Фото Benjamin Moore

Які кольори варто використовувати?

Дизайнерка Катерина Луференко зазначає, що мода на кольори рухається хвилями. Тому наступного року насичені відтінки знову стануть популярними. Серед цікавих трендів дизайнерка виокремлює темні кольори для спальні. Такий інтер’єр додає відчуття спокою.

Але не варто позбавлятись яскравих акцентних елементів у коридорах. Найпопулярнішими кольорами наступного року стануть теплі універсальні палітри. Наприклад, Cinnamon Slate від Benjamin Moore – офіційний колір 2025 року.

Кожного дня ви будете милуватися складними кольорами, які змінюються залежно від погоди та освітлення,

– радить Катерина Луференко.

Як поєднувати кольори та текстури?