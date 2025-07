Дизайнери розповіли, як поєднувати кольори стін із підлогою так, щоб усе мало гармонійний вигляд, передає 24 Канал із посиланням на The Better Homes and gardens.

Як обрати колір стін залежно від типу підлоги?

Паркет та дерев'яна підлога

Дерев'яна підлога додає природного тепла і фактури інтер'єру. Вибір правильного кольору фарби допоможе ще краще розкрити красу деревини – від світлого дуба до темного горіха.

Щоб досягти балансу між відтінками деревини та кольором стін, важливо правильно поєднувати тональність. Світлі породи, як дуб або клен, добре поєднуються з теплими, природними кольором фарби – наприклад, оливковим зеленим. Він допомагає "заземлити" простір. Дизайнери радять уникати надто холодних кольорів, щоб кімната не здавалася одноманітною.

Темна деревина, як горіх або венге, навпаки, потребує контрасту – краще використовувати світлі, прохолодні відтінки, як блідо-рожевий чи світло-бежевий, щоб урівноважити глибину деревини.

Для середньотонованої деревини дизайнери радять звернутись до класичних нейтральних палітр – кремового, оливкового або сіро-бежевого. Такий підхід створює заспокійливу, вічно актуальну атмосферу.

Щоб не допустити "вимитого" вигляду при поєднанні вибіленого дуба зі світлими стінами, краще вибрати тепліші нейтральні кольори. Наприклад, теплий беж або пісочний тон додадуть глибини.

Килимове покриття

Килим – це поєднання кольору та текстури, які разом формують атмосферу кімнати. Обираючи фарбу, варто враховувати не лише колір ворсу, а й його відтінки.

Сизалеве покриття має природну, текстурну поверхню й теплий пісочний колір. Щоб підкреслити його органічну естетику, краще поєднувати з прохолодними відтінками: м'яким блакитним, глибоким зеленим. Такий контраст між теплим ворсом і холодними стінами має сучасний і затишний вигляд.

Хоча сірий колір вважається універсальним, він має приховані підтону: блакитні, зеленкуваті, бежеві чи навіть фіолетові. Щоб досягти гармонії, потрібно підібрати фарбу з відповідним підтоном. Наприклад, блакитно-сірий килим добре поєднується з м'яким блакитним або приглушеним морським зеленим.

Беж – класика, що пасує до багатьох інтер'єрів. Але тут також слід враховувати відтінок – теплий чи холодний. До теплого бежу пасують теплі фарби, до холодного – прохолодні. Один із найвдаліших варіантів – м'який шавлієво-зелений. Він додає природності й витонченості. Щоб уникнути монотонності, не варто підбирати колір стін ідентичний до килима – краще грати на контрасті відтінків.

Бетонна або полімерна підлога

Бетон – ідеальна основа для сучасного стилю. Його колір може бути як холодним, так і теплим. Загальне правило: холодний бетон пасує до холодних стін, теплий – до теплих. Але щоб збалансувати "індустріальність", добре працюють кольори з коричневим підтоном – вони надають вишуканості. Чисто білий колір може видаватися занадто стерильно, тож краще використовувати теплі або складні нейтральні відтінки.

Плитка

Плитка – один із найрізноманітніших видів підлогового покриття. Від класичної білої до яскравої марокканської – кожна потребує свого підходу до фарбування стін.

Чорно-біла плитка додає динаміки і контрасту. Щоб зберегти баланс, краще поєднувати її з м'якими, заспокійливими кольорами – пудрово-блакитним, вершково-жовтим або приглушено-рожевим. Можна використати глибокі кольори на кшталт темно-зеленого або насиченого баклажанового.

Кольорова або візерункова плитка сама по собі створює акцент, тому стіни мають або підтримувати її палітру, або залишатися нейтральними. М'які пастелі, сірі або крейдяні тони дозволяють плитці "говорити першою". А якщо хочете більш яскравого ефекту – повторіть один із кольорів візерунка на стінах.

Який колір стін пасуватиме до теракотової плитки / Фото з відкритих джерел

Теракотова плитка – тепла, природна й універсальна. Її легко поєднати з теплими відтінками для гармонійного ефекту або з прохолодними – наприклад, блакитними – для контрасту. Такий мікс добре працює в сільському, середземноморському або навіть сучасному інтер'єрі.

Терраццо — вибух кольорів і текстур. Щоб не перевантажити простір, дизайнери радять виділити найнейтральніший колір у візерунку плитки й винести його на стіни. Якщо основа темна – краще обрати світлий колір для стін. Важливо дотримуватися балансу, щоб інтер'єр не став хаотичним.