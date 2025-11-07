Ми звикли жити у звичайних багатоповерхівках, бо це звично і зручно, але геніальні архітектори продовжують створювати унікальні споруди, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Mushroom House, США

Незвичайний будинок знаходиться у місті Цинциннаті. Він створений професором архітектури Террі Брауном, який прагнув об'єднати природу та житловий простір.

Mushroom House / Фото BBC

Плавні лінії, округлі форми, дерев'яна черепиця та металеві декоративні елементи надають будівлі казковості. Автор жив тут сам до своєї смерті, і споруда стала справжнім пам'ятником його творчій філософії.

Krzywy Domek, Польща

У центрі Сопота розташований об'єкт, який виглядає так, ніби його намалювали в дитячій книжці або зламала гротескна оптика карнавального дзеркала. Фасад немов вигинається, жодної рівної лінії – тільки плавні, викривлені контури.

Krzywy Domek / Фото BBC

Створений під впливом казкових ілюстрацій, він є частиною торгового комплексу, але вже давно перетворився на найвідомішу архітектурну споруду міста.

Transparent House, Японія

Це житло в Токіо майже повністю прозоре – скляні стіни та багаторівнева структура нагадують фантастичну інтерпретацію коробок зі скла. Японський архітектор створював будинок на замовлення молодят.

Transparent House / Фото BBC

Головна ідея проєкту – кинути виклик суспільству. Багато різних рівнів створені, щоб відчути ніби мешканці живуть на дереві. Хоча будинок повністю прозорий, проблему приватності було вирішено шторами.

Strawberry Hill House, Велика Британія

Готичний маленький замок 18 століття у мальовничому передмісті Лондона був літньою резиденцією письменника Горація Волпола. Саме тут він вигадав основні риси жанру готичного роману, який започаткував у літературі.

Strawberry Hill House / Фото BBC

Вузькі башти, декоративні шпилі, загадкова атмосфера – усе нагадує про його любов до містики. Зараз це музей, відкритий для всіх.

Nautilus House, Мексика

Споруда, що нагадує величезну морську мушлю, була створена як експеримент органічної архітектури. Металевий каркас, вкритий бетоном, дозволив сформувати плавні хвилеподібні лінії.

Nautilus House / Фото BBC

Усередині – круглі кімнати, вітражні стіни, живі рослини та м'які переходи, що створюють ефект перебування у природному середовищі. Будинок наповнений кольорами та розсіяним світлом, що імітує життя в океані.

Casa de la Llama, Аргентина

У невеликому аргентинському містечку стоїть дім, фасад якого перетворено на велетенську ламу. Його створив місцевий майстер, який власноруч виліпив бетонну форму тварини. Вуха скульптури здіймаються над дахом, а сам об'єкт давно став фотомагнітом і предметом гордості громади.

Casa de la Llama / Фото BBC

Bug House, США

На околиці Альбукерке розташоване житло, схоже на космічний корабель. Його збудував архітектор Барт Прінс як персональний творчий експеримент. З часом він розширив проєкт, додавши бібліотечну башту та галерею.

Bug House / Фото BBC

Металеві фігури динозаврів біля входу і футуристичний стиль роблять будівлю своєрідною архітектурною легендою американського Заходу.

House on the Drina, Сербія

На самотній скелі посеред гірської річки стоїть маленький дерев'яний будиночок, що став неофіційним символом волелюбності та впертості. Його поява – результат імпровізації групи хлопців, які в 1968 році вирішили зробити місце для відпочинку під час плавання.

House on the Drina / Фото BBC

З роками проста платформа перетворилася на будівлю. Потік неодноразово змивав її, але ентузіасти щоразу відновлювали, і теперішня конструкція – уже сьома на цьому місці.

