Тренди кухонних меблів змінюються, і нині акцент зміщується на створення теплих, затишних інтер’єрів із характером – чого сірий, на жаль, забезпечити не може. Те, що колись видавалося свіжим і охайним, тепер здається похмурим і холодним, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Чому глянцево-сірі шафи – це вже неактуально?

На початку 2010-х сірий став базовим кольором у дизайні помешкань – розпочалася епоха так званого "Millennial Gray". Холодні нейтральні відтінки на кшталт грейджу, олова чи димчастого тону захопили стіни, підлоги, ванні кімнати – і, звісно, кухні. Глянцеві сірі шафи вважалися стильними та мінімалістичними.

Але з часом такий інтер'єр став видаватися бездушним і стерильним – особливо в поєднанні з білими поверхнями й хромованими елементами, яких було забагато в останнє десятиліття.

Дизайнери кажуть: настав час відмовитися від холодного сірого та повернути тепло в сучасні кухні. Замість глянцю – затишок, індивідуальність і навіть трохи грайливості.

Тепер у тренді насичені кольори в ретростилі та ніжні пастелі. Популярності набирає тенденція до "занурення в колір": глибокі відтінки, такі темно-синій, бордовий чи винний, додають драматизму.

А земні кольори – зелений, коричневий, теракотовий – у поєднанні з теплим деревом – роблять кухню справді домашньою.

Глянцево-сірі кухні вже не в моді / Фото з відкритих джерел

Як оновити кухню з глянцево-сірими шафами?

Якщо кухня вже повністю сіра, її можна зробити затишнішою без дорогого ремонту. Ось кілька порад: