Тренди кухонних меблів змінюються, і нині акцент зміщується на створення теплих, затишних інтер’єрів із характером – чого сірий, на жаль, забезпечити не може. Те, що колись видавалося свіжим і охайним, тепер здається похмурим і холодним, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
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Чому глянцево-сірі шафи – це вже неактуально?
На початку 2010-х сірий став базовим кольором у дизайні помешкань – розпочалася епоха так званого "Millennial Gray". Холодні нейтральні відтінки на кшталт грейджу, олова чи димчастого тону захопили стіни, підлоги, ванні кімнати – і, звісно, кухні. Глянцеві сірі шафи вважалися стильними та мінімалістичними.
Але з часом такий інтер'єр став видаватися бездушним і стерильним – особливо в поєднанні з білими поверхнями й хромованими елементами, яких було забагато в останнє десятиліття.
Дизайнери кажуть: настав час відмовитися від холодного сірого та повернути тепло в сучасні кухні. Замість глянцю – затишок, індивідуальність і навіть трохи грайливості.
Тепер у тренді насичені кольори в ретростилі та ніжні пастелі. Популярності набирає тенденція до "занурення в колір": глибокі відтінки, такі темно-синій, бордовий чи винний, додають драматизму.
А земні кольори – зелений, коричневий, теракотовий – у поєднанні з теплим деревом – роблять кухню справді домашньою.
Глянцево-сірі кухні вже не в моді / Фото з відкритих джерел
Як оновити кухню з глянцево-сірими шафами?
Якщо кухня вже повністю сіра, її можна зробити затишнішою без дорогого ремонту. Ось кілька порад:
- Замініть фурнітуру – оновіть старі ручки на нові: з латуні, матового чорного металу чи іншого ефектного матеріалу. Контраст додасть динаміки.
- Додайте кольору – яскраві рушники, килимки, навіть кухонні прилади насичених кольорів миттєво пожвавлять простір.
- Живі рослини – трохи зелені пом'якшить строгість сірого глянцю та створить домашню атмосферу.
- Оновіть підлогу – замість холодного ламінату використайте тепле дерево.
- Замініть стільницю – м'ясницький блок або кварц із теплим відтінком зробить кухню більш гостинною.
- Нова фартухова панель – геометричні орнаменти, художні плитки або скляні вставки додадуть характеру.