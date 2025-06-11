Хоча сірий — зручний вибір для нейтральних кухонних інтер'єрів, ці три альтернативні відтінки гарантують більш актуальний, стильний вигляд і додадуть індивідуальності вашому простору, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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"Земляний" відтінок

"Земляна" кухня / Фото @thishousewemade/Lick

Одна з головних причин, чому варто уникати сірого – це освітлення. Якщо у просторі немає багато природного світла, сірий може бути тьмяним і похмурим на вигляд. Він нібито висмоктує "тепло з кімнати".

Замість сірого дизайнери радять звернути увагу на теплі нейтральні або природні відтінки, які додають затишку, не перевантажуючи простір. Наприклад, м'які "гріжі" (суміш сірого і бежевого).

Зелений

Зелений сьогодні – такий же універсальний, як і сірий, а можливо, навіть уже посів його місце як головна тенденція для кухонь.

Будь-який відтінок зеленого добре працює в кулінарному просторі, адже він "прив'язує" інтер'єр до природи, додає натуральності та свіжості.

Відтінки зеленого також ідеально поєднуються з натуральними матеріалами – деревом, каменем.

Експерти радять поєднати стіни кольору шавлії з дерев'яними або кам'яними робочими поверхнями, відкритими полицями та безліччю елементів з ротангу. Усе це надасть простору глибокого і затишного вигляду.

Зелена кухня / Фото Future/James French

Білий

Білий залишається безпрограшним вибором – і має більше варіацій, ніж здається.

Існує безліч відтінків білого з різними підтонами, які впливають на те, як розподіляється світло в кімнаті. Якщо у вас кухня на південь, білий із синіми або сірими нотками допоможе нейтралізувати надмірне тепло. Натомість у темних кімнатах краще використовувати кремові, теплі білі відтінки – вони створюють м'яке світіння.

Біло-рожева кухня / Фото Maxwell Attenborough