Від планування та розміру до стилю і декору – є п'ять факторів, які можуть псувати вигляд вашого кухонного острівця, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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5 речей, які здешевлюють кухонний острів

Занадто багато безладу

Уникайте безладу на кухонному острові / Фото Brian Wetzel

Надмірний безлад завжди здешевлює інтер'єр, і кухонні острівці – не виняток. Використовуйте простір під стільницею для зберігання посуду та інструментів.

Оформлюйте острівець зі смаком. Скромна ваза зі свіжими квітами завжди матиме гарний вигляд, як і художньо складені кулінарні книги чи стильна посудина для великих кухонних приладів.

Застаріла або зношена стільниця

Стільниця може робити кухонний острівець дешевим / Фото Future

Матеріал стільниці має відповідати способу, яким ви користуєтесь кухнею. Мармур – класика, але він потребує догляду та поступово змінюється з часом. Якщо вам потрібне щось практичніше, оберіть, наприклад, порцелянові поверхні – вони витривалі та легкі в догляді. Також можна покращити вигляд стільниці декоративною фаскою – вона пом'якшує кути і запобігає сколам.

Дешеві барні стільці

Барні стільці гармонійно контрастують із синіми шафами та білим острівцем, додаючи тепла та затишку / Фото Future

Може здаватися, що барні стільці – лише функціональний елемент, але вони мають великий вплив на загальний вигляд. Якщо вони поганої якості або не поєднуються зі стилем острівця – це одразу здешевлює інтер'єр.

Занадто великий острівець

Завеликий кухонний острів зіпсує загальний вигляд простору / Фото deVOL Kitchens

Часто те, що робить кухонний острівець дешевим – це його розмір. Занадто великий острівець псує пропорції всього простору, а також ускладнює пересування.

Дизайнери радять обирати менший острівець або півострів, якщо простір обмежений. Головне – баланс між формою, розміром і функціональністю.

Занадто багато контрастних матеріалів

Гармонія – запорука ідеального вигляду острова / Фото Paul Craig Photography

Острівець із надто великою кількістю різних матеріалів – чужорідний на вигляд, порушує цілісність дизайну і робить простір менш вишуканим.

Секрет – у цілісності. Якщо ви вибрали сміливий камінь для стільниці – оберіть інші кольори відповідно до нього. Не більше трьох кольорів у всій схемі – як, наприклад, білий, темно-синій і сапфіровий відтінок у наведеному прикладі.