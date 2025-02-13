Експерти розповіли, скільки місця насправді потрібно для кухонного острова, і коли краще обирати альтернативне рішення, передає 24 Канал із посиланням на Women and homes.

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Як вибрати правильний розмір кухонного острова

Якщо ви не впевнені, чи підійде острів для вашої кухні, чудова порада – позначити його розміри на підлозі за допомогою малярної стрічки і пройтися по цьому простору. Це допоможе вам візуалізувати, як острів вплине на рух і робочий процес на кухні до того, як ви ухвалите остаточне рішення.

Найважливіший фактор при визначенні того, чи зможе ваша кухня вмістити острів, це простір для проходу – відстань між островом і навколишніми робочими поверхнями, побутовими приладами та стінами.

Кухонні острови не мають перешкоджати вільному руху у приміщенні / Фото Simon Taylor Furniture

Для більшості кухонь ідеальний проміжок – 106,7 сантиметра. Якщо кухня буде дуже завантажена, і багато людей використовуватимуть її одночасно, можна подумати про 121,9 сантиметра. Абсолютний мінімум – 91,44 сантиметра.

Проміжок у 106,7 сантиметра дозволяє легко рухатися, комфортно сидіти і відкривати посудомийні машини та духовки без перешкод.

Розмір самого острова може значно варіюватися, але у середньому він має становити близько 91,44 – 101,6 сантиметра в глибину і 152,4 – 203,2 сантиметра в ширину. Мінімальна ширина для острова не повинна бути меншою за 60,96 сантметра в глибину.

Кухонні острови мають різні розміри. Маленький острів може мати розмір 60,96 сантиметра в глибину та 88,9 сантиметра в ширину, забезпечуючи компактну, але корисну зону для приготування їжі.

Більші кухні можуть вмістити острови, довжина яких перевищує 190,5 сантиметра і 101,6 сантиметра в глибину, що дозволяє додати додаткове місце для зберігання, сидіння та навіть вбудовані прилади чи сантехніку, такі як мийки. Якщо острів буде слугувати як зона для сидіння, потрібно, щоб робоча поверхня виступала принаймні на 30,5 сантиметра, щоб збільшити простір для проходу.

Власникам маленьких кухонь дизайнери радять зупинити вибір на округлих чи овальних островах.

Кухонні півострови підійдуть і для маленьких кухонь / Фото Yester Home

Де найкраще розмістити кухонний острів

При визначенні розташування кухонного острова слід враховувати кілька ключових факторів. Почніть з визначення найбільш прохідних ділянок на вашій кухні. Це важливо, оскільки розташування острова повинно забезпечити достатньо простору для проходу та легкого переміщення.

Іншим важливим моментом є розміщення острова поблизу холодильника, плити та мийки, оскільки така близькість покращує доступ і ефективність у головних кухонних зонах.

І, зрештою, подумайте про призначення острова. Наприклад, якщо ви плануєте використовувати його як обідню зону, розмістіть його в центрі, щоб оптимізувати функціональність і потік.

Які є альтернативи кухонному острову

Якщо ви прийшли до висновку, що ваша кухня не має потрібної форми або розміру для острова, можна звернутися до наступних альтернатив.

Мобільний острів або візок також є чудовим варіантом, оскільки їх можна переміщати, коли вони не використовуються. Це дозволяє звільняти простір за потребою.

Інша альтернатива – півострів, який працює подібно до острова, але кріпиться до стіни чи шаф з одного боку. Такий дизайн забезпечує додатковий простір для робочої поверхні та сидіння без необхідності в такому великому проміжку, як для вільностоячого острова.

Острови з відкидними листами – з їх складними секціями – дозволяють розширювати робочий простір за потребою і ховати його, коли він не використовується.