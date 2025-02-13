Эксперты рассказали, сколько места на самом деле нужно для кухонного острова, и когда лучше выбирать альтернативное решение, передает 24 Канал со ссылкой на Women and homes.

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Как выбрать правильный размер кухонного острова

Если вы не уверены, подойдет ли остров для вашей кухни, замечательный совет – обозначить его размеры на полу с помощью малярной ленты и пройтись по этому пространству. Это поможет вам визуализировать, как остров повлияет на движение и рабочий процесс на кухне до того, как вы примете окончательное решение.

Самый важный фактор при определении того, сможет ли ваша кухня вместить остров, это пространство для прохода – расстояние между островом и окружающими рабочими поверхностями, бытовыми приборами и стенами.

Кухонные острова не должны препятствовать свободному движению в помещении / Фото Simon Taylor Furniture

Для большинства кухонь идеальный промежуток – 106,7 сантиметра. Если кухня будет очень загружена, и много людей будут использовать ее одновременно, можно подумать о 121,9 сантиметра. Абсолютный минимум – 91,44 сантиметра.

Промежуток в 106,7 сантиметра позволяет легко двигаться, комфортно сидеть и открывать посудомоечные машины и духовки без помех.

Размер самого острова может значительно варьироваться, но в среднем он должен составлять около 91,44 – 101,6 сантиметра в глубину и 152,4 – 203,2 сантиметра в ширину. Минимальная ширина для острова не должна быть меньше 60,96 сантметра в глубину.

Кухонные острова имеют разные размеры. Маленький остров может иметь размер 60,96 сантиметра в глубину и 88,9 сантиметра в ширину, обеспечивая компактную, но полезную зону для приготовления пищи.

Большие кухни могут вместить острова, длина которых превышает 190,5 сантиметра и 101,6 сантиметра в глубину, что позволяет добавить дополнительное место для хранения, сиденья и даже встроенные приборы или сантехнику, такие как мойки. Если остров будет служить как зона для сидения, нужно, чтобы рабочая поверхность выступала по крайней мере на 30,5 сантиметра, чтобы увеличить пространство для прохода.

Владельцам маленьких кухонь дизайнеры советуют остановить выбор на округлых или овальных островах.

Кухонные полуострова подойдут и для маленьких кухонь / Фото Yester Home

Где лучше всего разместить кухонный остров

При определении расположения кухонного острова следует учитывать несколько ключевых факторов. Начните с определения наиболее проходных участков на вашей кухне. Это важно, поскольку расположение острова должно обеспечить достаточно пространства для прохода и легкого перемещения.

Другим важным моментом является размещение острова вблизи холодильника, плиты и мойки, поскольку такая близость улучшает доступ и эффективность в главных кухонных зонах.

И, наконец, подумайте о назначении острова. Например, если вы планируете использовать его как обеденную зону, разместите его в центре, чтобы оптимизировать функциональность и поток.

Какие есть альтернативы кухонному острову

Если вы пришли к выводу, что ваша кухня не имеет нужной формы или размера для острова, можно обратиться к следующим альтернативам.

Мобильный остров или тележка также является отличным вариантом, поскольку их можно перемещать, когда они не используются. Это позволяет освобождать пространство по необходимости.

Другая альтернатива – полуостров, который работает подобно острову, но крепится к стене или шкафам с одной стороны. Такой дизайн обеспечивает дополнительное пространство для рабочей поверхности и сидения без необходимости в таком большом промежутке, как для свободностоящего острова.

Острова с откидными листами – с их складными секциями – позволяют расширять рабочее пространство по необходимости и прятать его, когда он не используется.