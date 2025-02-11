Открытые кухонные полки Уизерспун впервые продемонстрировала на фото в Instagram еще в 2020 году. Однако спустя почти пять лет ее пространство остается современным. Это свидетельствует о долговечности идеи хранения, которую использовала актриса, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность кухни Риз Уизерспун

Дизайнеры предполагают, что, секрет вневременной привлекательности кухни звезды заключается в ее минималистическом стиле. Важной деталью интерьера является то, что актриса оставила значительное количество полок на кухне пустыми. Это с одной стороны, позволяет не перегружать пространство. А с другой стороны, превращает "повседневную" кухонную посуду в дизайнерское заявление.

Когда кухонные полки продуманы, они являются как практичным, так и декоративным элементом. Они позволяют легко и быстро находить необходимое.

Как показывает Уизерспун на собственном примере, открытые полки означают, что все, что вы демонстрируете, становится декоративным. Так, тщательно подобранные коллекции – винтажные чайники, керамика ручной работы или элегантные стаканы добавляют помещению характера и шарма. Независимо от того, это минималистичная эстетика, или яркая экспозиция цветной посуды, открытые полки предлагают уникальный способ продемонстрировать индивидуальный стиль.

Кухня – душа кожного дому. Щоб вона була не лише стильною, а й зручною, варто ретельно продумати наповнення. На щастя, у VIYAR представлений великий вибір карго, полиць, кошиків, сушок та інших товарів, з якими навіть маленька кухня стане функціональною та трендовою.

Как выглядит кухня Риз Уизерспун: смотрите фото