Актриса и продюсер Джессика Честейн является одной из поклонниц белых кухонных шкафов. В видео, которым она поделилась на своей странице в Instagram, можно увидеть современную кухню с металлической техникой, матовыми столешницами и чистыми белыми шкафами, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Кухонные шкафы Джессики Честейн

Как выглядят шкафы на кухне актрисы: смотрите видео

Привлекательность кухонных шкафов в белом цвете заключается в том, что они действительно хорошо сочетаются с любой другой палитрой цветов, от ярких до нейтральных. Они также особенно выгодны для малых пространств, поскольку способны его визуально расширять.

Дизайнеры подчеркивают, что белый цвет на кухне остается популярным благодаря универсальности. Он подходит к различным стилям дизайна, таких как минимализм, скандинавский и современный фермерский стили.

Конечно, белый цвет имеет свои нюансы. В то время как темные поверхности лучше скрывают пятна или грязь, белые кухонные шкафы требуют большего ухода, чтобы сохранять опрятный вид.

Чтобы поддерживать шкафы в хорошем состоянии, регулярно очищайте их с помощью влажного полотенца и мягкого мыла, избегая резких химических средств и абразивных чистящих средств.