Відома співачка Лана Дель Рей нещодавно показала в Instagram свою кухню. Її білі шафки та стіни надають кімнаті чіткості й чистоти, а куполоподібна люстра додає витонченості, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість білих кухонь?

Білі кухні не обов'язково є новаторськими, але аж ніяк не нудними. Завдяки правильному стилізуванню, як кажуть дизайнери, білі кухні можуть бути візуально захопливими. На думку експертів, популярність цього кольору походить від його здатності пристосовуватися до різних дизайнерських стилів.

Яка на вигляд кухні Лани: дивіться фото

Правильне освітлення є ключовим у білій кухні. Дизайнери радять використовувати комбінацію робочого освітлення, загального освітлення та декоративних світильників, щоб підкреслити простір. Підвісні лампи над островом або підсвітка під шафками можуть покращити як функціональність, так і естетику.

Крім того, додавання особистих аксесуарів – мистецтво, сімейні фотографії чи унікальний посуд – чудовий спосіб надати білій кухні індивідуальності.