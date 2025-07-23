Тренды кухонной мебели меняются, и сейчас акцент смещается на создание теплых, уютных интерьеров с характером – чего серый, к сожалению, обеспечить не может. То, что когда-то казалось свежим и опрятным, теперь кажется мрачным и холодным, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Смотрите также Лана Дель Рей показала свою кухню, которая бросает вызов всем трендам
Почему глянцево-серые шкафы – это уже неактуально?
В начале 2010-х серый стал базовым цветом в дизайне помещений – началась эпоха так называемого "Millennial Gray". Холодные нейтральные оттенки вроде грейджа, олова или дымчатого тона захватили стены, пола, ванные комнаты – и, конечно, кухни. Глянцевые серые шкафы считались стильными и минималистичными.
Но со временем такой интерьер стал казаться бездушным и стерильным – особенно в сочетании с белыми поверхностями и хромированными элементами, которых было слишком много в последнее десятилетие.
Дизайнеры говорят: пришло время отказаться от холодного серого и вернуть тепло в современные кухни. Вместо глянца – уют, индивидуальность и даже немного игривости.
Теперь в тренде насыщенные цвета в ретростиле и нежные пастели. Популярности набирает тенденция к "погружению в цвет": глубокие оттенки, такие темно-синий, бордовый или винный, добавляют драматизма.
А земные цвета – зеленый, коричневый, терракотовый терракотовый – в сочетании с теплым деревом – делают кухню действительно домашней.
Глянцево-серые кухни уже не в моде / Фото из открытых источников
Как обновить кухню с глянцево-серыми шкафами?
Если кухня уже полностью серая, ее можно сделать уютнее без дорогостоящего ремонта. Вот несколько советов:
- Замените фурнитуру – обновите старые ручки на новые: из латуни, матового черного металла или другого эффектного материала. Контраст добавит динамики.
- Добавьте цвета – яркие полотенца, коврики, даже кухонные приборы насыщенных цветов мгновенно оживят пространство.
- Живые растения – немного зелени смягчит строгость серого глянца и создаст домашнюю атмосферу.
- Обновите пол – вместо холодного ламината используйте теплое дерево.
- Замените столешницу – мясницкий блок или кварц с теплым оттенком сделает кухню более гостеприимной.
- Новая фартучная панель – геометрические орнаменты, художественные плитки или стеклянные вставки добавят характера.