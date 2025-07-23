Тренды кухонной мебели меняются, и сейчас акцент смещается на создание теплых, уютных интерьеров с характером – чего серый, к сожалению, обеспечить не может. То, что когда-то казалось свежим и опрятным, теперь кажется мрачным и холодным, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Почему глянцево-серые шкафы – это уже неактуально?

В начале 2010-х серый стал базовым цветом в дизайне помещений – началась эпоха так называемого "Millennial Gray". Холодные нейтральные оттенки вроде грейджа, олова или дымчатого тона захватили стены, пола, ванные комнаты – и, конечно, кухни. Глянцевые серые шкафы считались стильными и минималистичными.

Но со временем такой интерьер стал казаться бездушным и стерильным – особенно в сочетании с белыми поверхностями и хромированными элементами, которых было слишком много в последнее десятилетие.

Дизайнеры говорят: пришло время отказаться от холодного серого и вернуть тепло в современные кухни. Вместо глянца – уют, индивидуальность и даже немного игривости.

Теперь в тренде насыщенные цвета в ретростиле и нежные пастели. Популярности набирает тенденция к "погружению в цвет": глубокие оттенки, такие темно-синий, бордовый или винный, добавляют драматизма.

А земные цвета – зеленый, коричневый, терракотовый терракотовый – в сочетании с теплым деревом – делают кухню действительно домашней.

Глянцево-серые кухни уже не в моде / Фото из открытых источников

Как обновить кухню с глянцево-серыми шкафами?

Если кухня уже полностью серая, ее можно сделать уютнее без дорогостоящего ремонта. Вот несколько советов: