В следующем году древесина станет символом интерьеров нового поколения, пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также "Царская" квартира в центре Одессы: как выглядит квартира за 60 тысяч долларов

Почему возвращается тренд на древесину?

Дизайнеры считают, возвращение тренда обусловлено тем, что людям надоел минимализм. Серые, белые, бежевые и подобные светлые тона теряют актуальность. Люди ищут различные способы создать уютную атмосферу в доме. Поэтому древесина снова возвращается в дизайны, особенно теплые цвета.

В прошлом году имели популярность светлые тона деревянной отделки, интерьеры скандинавского и коттеджного стилей. Сейчас популярность приобретают темные насыщенные цвета, что добавляют уюта и атмосферности пространства.

Как лучше использовать отделку из темного дерева?

Если вы хотите попробовать добавить трендового отделки в ваше помещение, вам не придется делать полный ремонт. Можно использовать насыщенные деревянные панели, чтобы добавить акцента в комнате.

Еще одной трендовой идеей для дизайна является использование мебели из темной древесины. Она добавляет уютности помещению и создает эффект роскоши. Не стоит бояться использовать различные оттенки древесины в одной комнате. С помощью темных цветов можно создать акценты, что только улучшит интерьер.

Пол из темного дерева тоже может стать стильным акцентом. Такой стилистический прием станет вневременным и уникальным. Особенно если пол правильно совместить с цветами стен и мебели.

Цвет Cinnamon Slate / Фото Benjamin Moore

Какие цвета стоит использовать?

Дизайнерка Екатерина Луференко отмечает, что мода на цвета движется волнами. Поэтому в следующем году насыщенные оттенки снова станут популярными. Среди интересных трендов дизайнер выделяет темные цвета для спальни. Такой интерьер придает ощущение покоя.

Но не стоит избавляться от ярких акцентных элементов в коридорах. Самыми популярными цветами следующего года станут теплые универсальные палитры. Например, Cinnamon Slate от Benjamin Moore – официальный цвет 2025 года.

Каждый день вы будете любоваться сложными цветами, которые меняются в зависимости от погоды и освещения,

– советует Екатерина Луференко.

Как сочетать цвета и текстуры?