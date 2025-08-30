На днях певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси объявили о помолвке. В СМИ тем временем гадают, над тем, где именно поселится пара после свадьбы.

Предложение от Трэвиса Келси Тейлор получила в его роскошном поместье в Канзасе. Сама певица владеет немалым количеством домов, которые вызывают интерес не меньше, чем она сама, передает 24 Канал со ссылкой на House and Garden.

Какие дома есть в собственности Тейлор Свифт?

Тейлор начала карьеру в 14 лет. Поэтому в 20 лет она уже имела огромную популярность и деньги, чтобы купить первую недвижимость в Нэшвилле. Так, в 2009 году певица приобрела кондоминиум в роскошном доме-лофте The Adelicia. Она сама разработала "изысканно девчачий" интерьер, который в 2013 году описала в интервью Vulture как "шебби-шик в стиле Алисы в Стране чудес".

Где было первое жилье звезды / Фото Tom Gatlin

Справка: Кондоминиум – это тип жилой недвижимости, где один владелец владеет своей квартирой внутри дома, а совместно с другими владельцами делится коридорами, лифтами, спортзалом, бассейном, двором. За совместное содержание дома они платят ежемесячные сборы

Вторую собственность в Нэшвилле Тейлор приобрела в 2011 году за 2,5 миллиона долларов. Это дом в стиле греческого возрождения в закрытом районе Northumberland Estate. Имение площадью 520 квадратных метров было переоборудовано в соответствии с современными вкусами певицы. Так, гостевой дом на 185 квадратных метров превратили в студию звукозаписи.

Второй дом певицы в Нэшвилле / Фото Compass Real Estate

В 2015 году звезда купила историческое имение Самуэля Голдвина в Беверли-Хиллз. Этот 10-комнатный особняк оценивают в более чем 30 миллионов долларов.

Где Тейлор жила в Беверли-Хилз / Фото TheMLS.com / Zillow

Во время романа с Коннором, внуком Роберта Кеннеди, Тейлор приобрела имение Watch Hill House в богатом городе Вестерли, рядом со знаменитым Ньюпортом. Пляжный дом площадью 1,115 квадратных метра имеет огромный бассейн и панорамный вид на океан.

Вид на Уотч-Хилл, имение Тейлор Свифт в Род-Айленде, который когда-то принадлежал знаменитой семье Харкнесс / Фото EQRoy / Alamy Stock Photo

Где Свифт имеет жилье в Нью-Йорке?

В 2014 году Тейлор купила розовый 5-этажный таунхаус в Нью-Йорке от режиссера "Властелина колец" Питера Джексона, а впоследствии приобрела соседнее здание и объединила их в рамках реконструкции, которую возглавил архитектор Леопольдо Розати. Сегодня стоимость таунхауса – 16,6 миллиона долларов.

153 Franklin Street / Фото Zillow

Дом на улице Franklin Street / Фото Street Easy

В 2018 году Тейлор приобрела еще один лофт на Franklin Street площадью 329 квадратных метров за 9,75 миллиона долларов, с открытыми пространствами, деревянными полами и каминами.

Роскошный четырехкомнатный дом с 7 ванными комнатами в Западном Уиллидже, бывший дом Тейлор, стал вдохновением для песни Cornelia Street из альбома Lover (2019). Тейлор переехала сюда в 2016 году, а выехала в 2019 году. Сейчас этот дом можно арендовать за 45,000 долларов в месяц.

Внешний вид дома / Фото Эл Сидман/VHT для The Corcoran Group