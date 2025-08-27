Выяснилось, что кольцо Тейлор Свифт может стоить до 1 миллиона долларов. Передает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сары Шапель Taylor Swift Style.
Так, стало известно, что украшение создала ювелир Kindred Lubeck, основательница бренда Artifex Fine Jewelry, известна работами в винтажном стиле и использованием камней из этических источников.
Что такое камни из этических источников
Это драгоценные камни, которые добывают честно: без рабского или детского труда, без финансирования войн и с заботой об окружающей среде.
Специалисты предполагают, что бриллиант в кольце имеет около 10 карат. Его стоимость оценивают по-разному: от 550 тысяч долларов (по версии Brides и Forbes) до 750 тысяч – 1 миллиона долларов в материалах других изданий.
Как Трэвис Келси сделал предложение Тейлор Свифт?
О помолвке пары стало известно 26 августа, когда певица и футболист показали романтические фото. Мужчина сделал артистке предложение руки и сердца в сказочной локации – в саду с цветами. Трэвис сделал предложение Тейлор после двух лет отношений.
